Cặp Á hậu - ca sĩ ngoại tình bị lộ clip 16 phút xấu hổ trên xe taxi, ai là người đứng sau vạch trần?

Tại showbiz Trung Quốc, nhắc đến vụ bê bối ngoại tình rúng động người ta nhớ đến ngay sự kiện "An Tâm ăn vụng", với 2 nhân vật gây phẫn nộ là Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An. Họ đã bị lộ clip thân mật dài 16 phút trên xe taxi vào năm 2019.

Hứa Chí An là diễn viên, ca sĩ có tiếng của Hong Kong (Trung Quốc). Anh kết hôn với diva Trịnh Tú Văn sau hơn 20 năm hẹn hò và có hôn nhân hạnh phúc. Họ được xem là cặp sao quyền lực và kín tiếng của giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Cô gái xen vào cuộc hôn nhân của Hứa Chí An và Trịnh Tú Văn là Á hậu Hong Kong 2012 Huỳnh Tâm Dĩnh. Người đẹp này sinh năm 1989, là cái tên được đài TVB tích cực lăng xê. Vào thời điểm vụ ngoại tình vỡ lở, Huỳnh Tâm Dĩnh có bạn trai là nam diễn viên Mã Quốc Minh. Do đó, hành vi vụng trộm của Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh gây phẫn nộ lớn trong dư luận.

Camera hành trình trên chuyến xe taxi phanh phui vụ ngoại tình đáng xấu hổ

Tháng 4/2019, giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc) chấn động khi đoạn clip âu yếm trên xe taxi của Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh bị rò rỉ. Trong clip, chồng của diva Trịnh Tú Văn bị bắt gặp tình tứ, thân mật quá mức với Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh. Không chỉ trò chuyện, cả 2 còn khóa môi, vuốt ve nhau như tình nhân, bất chấp thời điểm đó họ đều đã có người yêu, vợ hợp pháp. Hình ảnh ngoại tình bị camera hành trình trong ô tô ghi lại rõ mồn một đã tố cáo mối quan hệ sai trái, đáng xấu hổ của cặp nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc).

Theo nguồn tin trong giới, Huỳnh Tâm Dĩnh là người chủ động tiếp cận, tán đổ Hứa Chí An. Thủ đoạn cô dùng là thể hiện mình là người hâm mộ cuồng nhiệt của nam ca sĩ. Cô thường xuyên đến dự các đêm nhạc của Hứa Chí An. Sau đó, còn cố ý đến phòng tập gym và cùng thuê người huấn luyện thể hình với Hứa Chí An để quyến rũ nam ca sĩ này.

Hình ảnh Hứa Chí An - Huỳnh Tâm Dĩnh âu yếm nhau trên taxi được truyền thông đăng tải vào năm 2019

Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An có hành vi vụng trộm gây phẫn nộ khắp MXH cùng mặt báo ngay sau khi đoạn clip ngoại tình rò rỉ

Sau khi vụ việc vỡ lở, cư dân mạng chỉ trích Hứa Chí An là gã đàn ông thối nát, đạo đức giả khi lén lút cặp bồ với đồng nghiệp nhưng luôn ra vẻ người chồng mực, còn Huỳnh Tâm Dĩnh là hồ ly cướp chồng. Trước làn sóng tẩy chay của dư luận, Hứa Chí An mở họp báo khóc lóc nhận sai và van xin vợ tha thứ. Anh đồng thời tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật để chuộc lại lỗi lầm, hàn gắn với diva Trịnh Tú Văn.

Trong khi đó, Á hậu Hong Kong 2012 bị bạn trai Mã Quốc Minh chia tay, hàng loạt nhãn hàng cắt hợp đồng, công ty chủ quản TVB ra lệnh "phong sát vĩnh viễn" và đình chỉ phát sóng các bộ phim có sự tham gia của Tâm Dĩnh. Sự nghiệp của Huỳnh Tâm Dĩnh rơi xuống đáy vực chỉ sau một đêm.

Vì quá ê chề và không được công chúng bỏ qua sau nhiều lần viết tâm thư xin lỗi, Huỳnh Tâm Dĩnh lặng lẽ bỏ sang Mỹ để tránh bão scandal. Ở xứ người, cô thay tên đổi họ và làm môi giới bất động sản kiếm sống. Sau 8 tháng lánh nạn ở Mỹ, Huỳnh Tâm Dĩnh trở về Hong Kong (Trung Quốc) khóc lóc cầu xin dư luận cho cô 1 con đường sống, làm lại cuộc đời.

Diva Trịnh Tú Văn và Mã Quốc Minh là 2 người đáng thương, chịu tổn thương lớn nhất trong vụ việc

Cặp sao ngoại tình khóc lóc xin lỗi, cầu xin sự tha thứ sau scandal tình ái rúng động

Ai là người vạch trần bê bối của Huỳnh Tâm Dĩnh - Hứa Chí An?



Năm đó, tờ Apple Daily là kênh truyền thông độc quyền phanh phui vụ bê bối ngoại tình của Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh. Sự kiện "An Tâm ăn vụng" giúp họ có thêm 2 triệu độc giả, hơn 400.000 người đăng ký trên phiên bản app phải đóng phí. Cổ phiếu công ty chủ quản Next Digital của Apple Daily cũng tăng kịch trần trong phiên giao dịch vào sáng 17/4/2019.

Sau khi vụ ngoại tình bị phanh phui, ngoài chỉ trích 2 nhân vật chính có hành vi sai trái, dư luận còn đặt ra câu hỏi tại sao Apple Daily lại có được clip bằng chứng vốn quay bằng camera hành trình của xe taxi này?

Xoay quanh thắc mắc nói trên có 2 giả thiết được đặt ra. Phóng viên Elaine Ly cho rằng tài xế taxi có sử dụng camera hành trình trên xe và vô tình nhận ra 2 vị khách mình đang chở là người nổi tiếng. Sau khi nắm thóp được chuyện sai trái của Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh, người tài xế đã bán clip cho tờ Apple Daily để lấy 1 số tiền lớn.

Theo tờ On, lắp camera trong xe taxi là điều được cho phép ở Hong Kong (Trung Quốc), nhưng tài xế có trách nhiệm thông báo với hành khách về sự tồn tại của camera. Chưa kể, thiết bị camera được sử dụng trong xe taxi phải được lắp ở phía sau, hướng về phía phần lưng của hành khách. Còn trong vụ việc của Hứa Chí An - Huỳnh Tâm Dĩnh, cả 2 bị quay lén ở góc trực diện, lộ rõ mặt. Đây được đánh giá là hành vi quay lén, chụp trộm xâm phạm quyền riêng tư của tài xế đối với 2 nghệ sĩ. Trong trường hợp bị tố cáo và cấu thành tội vi phạm quyền riêng tư, tài xế đối mặt với mức án phạt 50.000 HKD (hơn 1,6 tỷ đồng) và án tù 2 năm.

Bên cạnh đó, cũng có netizen cho rằng chính diva Trịnh Tú Văn là người đứng sau phơi bày hành vi ngoại tình của chồng với Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh. Cô đã cho người theo dõi, nắm rõ lịch trình của người chồng bội bạc và tiểu tam. Từ đó, nữ ca sĩ quyền lực đã bắt tay với tài xế taxi lấy chứng cứ ngoại tình của Hứa Chí An - Hoàng Tâm Dĩnh rồi cung cấp cho tờ Apple Daily thay mình "phốt" 2 kẻ phản bội.

Cũng có người cho rằng chính diva Trịnh Tú Văn đã đứng sau phanh phui scandal ngoại tình của chồng và Á hậu Hong Kong

6 năm kể từ sau vụ bê bối, cuộc sống của Hứa Chí An - Huỳnh Tâm Dĩnh đều có sự thay đổi lớn. Hứa Chí An may mắn được vợ ca sĩ tha thứ, nhưng danh tiếng đỉnh cao của anh không bao giờ có thể phục hồi và luôn bị công chúng mỉa mai là "gã chồng tồi".

Hứa Chí An mất sự nghiệp, nhưng vẫn còn nhà để về sau scandal

Về phía Huỳnh Tâm Dĩnh, cô bít cửa quay lại showbiz. Tháng 10/2023, sau thời gian dài ở ẩn, Huỳnh Tâm Dĩnh tổ chức đám cưới với tay trống hơn 14 tuổi Lê Vạn Hoành. Tờ On cho biết cả 2 đã bí mật đăng ký kết hôn từ tháng 8/2023. Lê Vạn Hoành là thành viên nhóm nhạc RubberBand, từng có 1 đời vợ.

Vào tháng 3 vừa qua, Huỳnh Tâm Dĩnh tuyên bố rút khỏi showbiz, cùng ông xã Lê Vạn Hoành chu du thế giới. Thế nhưng chỉ sau 3 tháng, nàng Á hậu "tiểu tam" này lại phát hành ca khúc mới, đi diễn ở các phòng trà nhỏ. Hành động bất nhất với lời nói, "mặt dày" dùng scandal ngoại tình năm xưa để đánh bóng tên tuổi của Huỳnh Tâm Dĩnh khiến dân tình ngán ngẩm.

Huỳnh Tâm Dĩnh kết hôn với tay trống Lê Vạn Hoành vào năm 2023

Nguồn: Sina, Sohu, 163