Theo đề xuất của Sở Xây dựng gửi UBND TP.HCM, sân bay Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, đóng vai trò động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là đối với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Do vậy, việc đầu tư tuyến đường cao tốc đô thị Hồ Tràm nối sân bay Long Thành giúp kết nối các dự án trọng điểm và đảm bảo khai thác đồng bộ, hiệu quả sân bay là rất cần thiết và cấp bách.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, trình Ban Thường vụ Thành ủy, chấp thuận chủ trương triển khai dự án Đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - cảng hàng không quốc tế Long Thành với tính chất “dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay”.

Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại trong năm 2026.

Trước đó, Sở Xây dựng cũng cho biết dự kiến Dự án cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành sẽ động thổ dịp 30/4.

Cao tốc Hồ Tràm nối sân bay Long Thành là cao tốc đô thị tối thiểu 6 làn xe, có chiều dài 42,07 km. Dự án có điểm đầu giao với đường Vành Đai 4 TP.HCM và ĐT.991; điểm cuối giao với ĐT.994 (đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu).

Dự án qua các xã/phường gồm Tân Thành, Kim Long, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Bình Gĩa, Xuân Sơn, Hồ Tràm, Xuyên Mộc; thiết kế với 7 vị trí nút giao liên thông khác mức; trong đó đoạn 6km băng qua khu vực rừng Bình Châu - Phước Bửu bằng cầu cạn.

Tuyến đường do Công ty CP Masterise Hạ tầng cao tốc Long Thành - Hồ Tràm đề xuất đầu tư, với phương đề đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Dự án có tổng mức đầu tư ước khoảng 51.000 tỷ đồng.

Ngày 25/2/2026, UBND TP.HCM đã giao Công ty Cổ phần Masterise hạ tầng cao tốc Long Thành - Hồ Tràm lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP)

Doanh nghiệp cũng đã hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng.

Ngày 26/3 vừa qua, UBND TP.HCM cũng lấy ý kiến các Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Hiện các sở, ngành đang tổ chức thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư của doanh nghiệp.

Theo Chương trình hành động của Thành ủy TP.HCM thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, thời gian hoàn thành dự án cao tốc này vào năm 2027.

Hạ tầng kết nối sân bay Long Thành đang khẩn trương hoàn thiện.

Cũng theo Sở Xây dựng TP.HCM, tháng 6/2025, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, đã bổ sung cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành vào quy hoạch.

Quy hoạch xác định việc kết nối giao thông giữa cụm khu du lịch biển quốc gia Long Hải - Phước Hải và Hồ Tràm - Bình Châu với sân bay Long Thành là ưu tiên hàng đầu. Tại nhiều buổi làm việc với địa phương, lãnh đạo Chính phủ cũng đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sớm bổ sung quy hoạch, để đầu tư tuyến đường cao tốc đô thị này.

Tháng 8/2025, UBND TP.HCM đã cập nhật thông tin Dự án vào danh mục các công trình, dự án trọng điểm, dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật trọng điểm trên địa bàn (sau sát nhập) để tổ chức thực hiện.