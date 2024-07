Cao thủ võ thuật chỉ đóng vai phụ, giờ ngồi không vẫn kiếm bộn tiền từ Hollywood

Sự cạnh tranh trong ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc rất khốc liệt và không dễ để có được một vị trí, đặc biệt là với dòng phim võ thuật hành động khi có những siêu sao đình đám như Lý Liên Kiệt, Thành Long, Hồng Kim Bảo, Ngô Kinh, Chân Tử Đan.

Có những diễn viên dù nỗ lực cả đời nhưng chưa bao giờ được chạm tay vào vai chính. Một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Hồng Kim Bảo - Trâu Triệu Long (Collin Chou) là một trong những trường hợp như vậy.

Trâu Triệu Long - siêu sao võ thuật cả đời chuyên đóng vai phụ.

Dù cả đời không đóng vai chính nhưng tên tuổi sao nam gốc Đài Loan (Trung Quốc) vẫn nổi danh khắp toàn cầu nhờ đóng một vai phụ trong phim bom tấn Hollywood. Thậm chí, Trâu Triệu Long còn là ngôi sao võ thuật duy nhất nằm không cũng kiếm được bộn tiền nhờ bộ phim này.

Tuổi thơ cơ cực

Trâu Triệu Long sinh năm 1967 trong một gia đình bình thường có 13 anh chị em ở Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc). Cha Trâu Triệu Long qua đời khi anh vừa lên 5. Vì gia đình quá nghèo, cậu bé Trâu Triệu Long khi lên 6 đã phải đi phụ giúp làm thêm ở một cửa hàng điêu khắc để kiếm tiền sinh hoạt phí phụ giúp mẹ và các anh chị em.

Đến năm 12 tuổi, Trâu Triệu Long chuyển sang đi bán bánh mì dạo, đồng thời tranh thủ học võ và nhận đóng vai quần chúng, đóng thế cho các đoàn phim lúc bấy giờ.

Khi bắt đầu sự nghiệp đóng thế, Trâu Triệu Long cũng giống như bao cậu bé khác đều ấp ủ giấc mơ học võ thuật vừa để bảo vệ bản thân vừa mong có cơ hội đổi đời bởi thập niên những năm 70 - 80, dòng phim hành động võ thuật đang rất thịnh hành.

Ấy thế nhưng, lý tưởng thì rất xa vời còn thực tế lại quá tàn khốc. Trước khi ấp ủ ước mơ kungfu của mình, điều đầu tiên Trâu Triệu Long phải cân nhắc là làm thế nào để lấp đầy dạ dày của mình. Vì vóc dáng nhỏ nhắn do thiếu ăn thiếu mặc, đạo diễn để cậu bé Trâu Triệu Long mới 12 tuổi đóng thế cho các diễn viên nữ trong những cảnh đánh đấm, hành động nguy hiểm.

Dù công việc phải chịu đựng gian khổ với tần suất bị ngã, bị đánh liên tục nhưng Trâu Triệu Long vẫn rất kiên nhẫn vì đây là công việc duy nhất giúp cậu kiếm được miếng ăn. Vào thời đại đó, các đoàn phim không có nhiều kỹ xảo hay hiệu ứng đặc biệt như hiện nay. Hầu hết những cảnh hành động đều rất chân thật, diễn viên đóng thế thường xuyên bị thương.

Sau này, khi nổi tiếng, Trâu Triệu Long từng kể lại trong một chương trình: “Có một cảnh quay làm tôi nhớ mãi, khi đó đạo diễn yêu cầu tôi dùng tấm bạt lò xo làm bước đệm để nhảy qua tường. Nhưng lúc đó tôi bị thương nên không thể nhảy qua được. Nếu lúc đó đầu tôi tiếp đất trước, có lẽ đã không còn Trâu Triệu Long của hiện tại nữa”.

Dù chỉ là một cậu bé 12 tuổi nhưng Trâu Triệu Long khi đó đã có tầm nhìn xa. Khi làm diễn viên đóng thế, Trâu Triệu Long vừa tranh thủ tập luyện Taekwondo và Muay Thái cũng như học các kỹ năng khác để sau này trở thành một diễn viên võ thuật. Điều này vô tình giúp anh hình thành một hệ thống võ học vững chắc và tạo nên nét đặc sắc riêng trong các thế võ của mình.

Trâu Triệu Long thời trẻ trải qua tuổi thơ rất khó khăn và cơ cực.

Trâu Triệu Long vừa học võ vừa làm diễn viên đóng thế trong vài năm liên tiếp. Điều may mắn là tiền lương cho công việc này quả thực cao hơn rất nhiều so với việc đi bán bánh mì hay làm thêm ở cửa hàng điêu khắc trước đây mà anh từng làm.

Cậu bé Trâu Triệu Long khi đó không sợ chết, không sợ bị thương cũng chẳng bao giờ rơi một giọt nước mắt dù công việc cực khổ đến đâu. Điều này giúp anh trở thành một người đàn ông rắn rỏi, mạnh mẽ, dám đương đầu với thử thách.

Ngoài học Taekwondo, Muay Thái, Trâu Triệu Long còn học một số kỹ năng chiến đấu như dùng dao, súng, binh khí,... để đáp ứng nhu cầu quay phim lúc bấy giờ.

Tới năm 1985, khi đó, Trâu Triệu Long đã bước sang tuổi 18, sự nghiệp của anh bất ngờ rẽ hướng khi được Hồng Kim Bảo phát hiện ra tài năng và mời tham gia nhóm Hồng Gia Ban. Không những thế, Trâu Triệu Long còn được xuất hiện trong phim Toàn lực phản đạn với một vai phụ.

Trâu Triệu Long (đội mũ lưỡi trai trắng) được Hồng Kim Bảo (áo hồng) phát hiện ra tài năng và mời gia nhập Hồng Gia Ban.

Cao thủ võ thuật chuyên đóng vai phụ

Nhờ sự giúp đỡ của Hồng Kim Bảo, Trâu Triệu Long khăn gói tới Hong Kong (Trung Quốc) để phát triển sự nghiệp và chính thức gia nhập nhóm Hồng Gia Ban, trở thành đệ tử của "ông vua béo" làng võ thuật.

Thập niên những năm 80, Hồng Kim Bảo và Hồng Gia Ban sở hữu một lượng lớn người hâm mộ điện ảnh nhờ phong cách làm phim hấp dẫn cùng những cú đấm đẹp mắt, dứt khoát, gọn gàng. Khi cái tên Hồng Gia Ban ngày càng nổi tiếng, Hồng Kim Bảo cũng khuyến khích những anh em trong nhóm tích cực hóa thân thành nhiều dạng vai diễn trên màn ảnh.

Để giúp Trâu Triệu Long nổi tiếng, Hồng Kim Bảo giúp anh có được một vai phụ trong phim Cận vệ Nam Trung Hải (1994) do Lý Liên Kiệt và Chung Lệ Đề đóng chính. Những cảnh quay hành động giữa Lý Liên Kiệt và Trâu Triệu Long được thực hiện rất đẹp mắt.

Không những thế, Trâu Triệu Long còn được đàn anh họ Lý tán thưởng, điều này giúp anh bắt đầu được khán giả biết tới và sự nghiệp rộng mở hơn.

Lý Liên Kiệt từng cho biết, làm việc với Trâu Triệu Long rất thoải mái và dễ chịu. Khi đối địch với nhau trên phim, Lý Liên Kiệt có cảm giác như được chiến đấu với một đối thủ thực sự. Điều này cho thấy, siêu sao võ thuật họ Lý đánh giá rất cao Trâu Triệu Long.

Trong những năm tiếp theo, Trâu Triệu Long thường đóng vai đối đầu với Lý Liên Kiệt trên màn ảnh. Một số bộ phim cả hai đóng chung như Ỷ Thiên Đồ Long ký chi ma giáo giáo chủ (1993), Xích tử uy long, Mạo hiểm vương, Hoắc Nguyên Giáp, Cung phu chi vương, Bất nhị thần thám đều được đánh giá cao.

Lý Liên Kiệt và Trâu Triệu Long nhiều lần đối đầu trên màn ảnh.

Vai diễn thực sự giúp Trâu Triệu Long vụt sáng thành sao là nhân vật phản diện Thường Uy trong phim Quan xẩm lốc cốc (Cửu phẩm chi ma quan/Hail the Judge) của Châu Tinh Trì phát hành năm 1994. Dù phim quy tụ nhiều ngôi sao Cảng thơm lúc bấy giờ như Châu Tinh Trì, Ngô Mạnh Đạt, Trương Mẫn, Chung Lệ Đề, Thái Thiếu Phân,.... nhưng Trâu Triệu Long vẫn được khán giả nhớ tới với cái tên "Thường Uy". Thậm chí, mỗi khi ra đường, anh đều được khán giả gọi với tên nhân vật trong phim thay vì tên thật ở ngoài đời.

Sau khi thành danh, Trâu Triệu Long cho biết, anh có được một vị trí như ngày hôm nay đều nhờ sư phụ Hồng Kim Bảo: "Sư phụ đã nhận tôi làm đệ tử và dạy tôi sự tự tin. Chỉ cần tôi có niềm tin thì đi đến đâu tôi cũng có thể làm tốt”.

Vai phản diện Thường Uy trong “Quan xẩm lốc cốc” của Châu Tinh Trì giúp cái tên Trâu Triệu Long được nhiều người biết tới hơn.

Năm 1991, Trâu Triệu Long bị chấn thương nặng khi đang quay phim Nhất đao khuynh thành (Blade of Fury) . Sau khi tới bệnh viện, Trâu Triệu Long mới phát hiện có vết nứt ở xương, có tới 60 - 70 dây kinh mạch bị ảnh hưởng, bác sĩ yêu cầu anh phải nghỉ ngơi ít nhất nửa năm. Tuy nhiên, chỉ sau một tháng rưỡi, Trâu Triệu Long đã trở lại phim trường và tiếp tục hoàn thành cảnh quay.

Ngoài Lý Liên Kiệt, Trâu Triệu Long cũng nhiều lần làm đối thủ của Chân Tử Đan trong các bộ phim như Hắc sắc thành thị (City of Darkness/1999), Đạo hỏa tuyến (Flash Point) và Thân phận đặc biệt (Special ID).

Tờ Sohu nhận định, Trâu Triệu Long là ngôi sao số 1 của tuyến vai phản diện trong phim hành động Hong Kong (Trung Quốc) với kỹ năng diễn xuất tự nhiên, chân thực cùng những pha hành động vô cùng mãn nhãn.

Từ một cậu bé nhà nghèo, nhờ sự nỗ lực, Trâu Triệu Long đã trở thành cao thủ võ thuật nổi tiếng.

Đóng một phim Hollywood, giàu ba đời

Nổi tiếng với hàng loạt vai phụ trong phim hành động, nhưng ở Hollywood, cái tên Trâu Triệu Long được khán giả biết tới như một cao thủ võ thuật sáng ngang với Lý Liên Kiệt hay Chân Tử Đan. Năm 1999, đạo diễn Viên Hòa Bình giới thiệu Trâu Triệu Long với ê-kíp phim Ma trận (The Matrix) khi biết đoàn phim cần một cao thủ võ thuật châu Á đóng một vai phụ.

Trước đó, đoàn phim đã mời Lý Liên Kiệt nhưng siêu sao võ thuật này đã từ chối, do đó, cơ hội tới tay Trâu Triệu Long. Nhận được cái gật đầu của Trâu Triệu Long, đoàn phim "Ma trận" giao cho anh vai diễn Seraph.

Tạo hình của Trâu Triệu Long trong loạt phim “Ma trận”.

Dù chỉ xuất hiện trong một vài phân cảnh nhưng tên tuổi Trâu Triệu Long được cả thế giới biết đến với pha hành động đẹp mắt. Sau phần đầu tiên của loạt phim "Ma trận", Trâu Triệu Long cũng tiếp tục góp mặt trong hai phần phim khác là The Matrix: Reloaded và The Matrix 3: The Final Battle , đồng thời xuất hiện trong phiên bản trò chơi điện tử The Matrix: Reloaded.

Không chỉ nổi danh khắp toàn cầu, loạt phim “Ma trận” còn giúp Trâu Triệu Long hưởng lợi ích vượt xa sự tưởng tượng của anh. Được biết, hàng năm Trâu Triệu Long vẫn nhận được số tiền doanh thu từ một cảnh võ thuật trong phim "Ma trận".

Theo chia sẻ của nam diễn viên, các cảnh quay võ thuật trong phim được lưu vào thư viện số với mục đích sau này các diễn viên không cần vất vả luyện võ mà chỉ cần thể hiện biểu cảm, những động tác võ thuật sẽ được ghép vào phần của Trâu Triệu Long. Bản quyền của video vốn thuộc về đoàn phim do đó, nam diễn viên sẽ nhận được phần trăm doanh thu.

Trâu Triệu Long nằm không vẫn được hưởng tiền hoa hồng từ “Ma trận”, thậm chí, đến đời con cháu của anh vẫn được hưởng số tiền trên.

Trong một bài phỏng vấn cách đây nhiều năm, khi được phóng viên hỏi liệu có phải anh vẫn thường xuyên nhận được tiền hoa hồng từ đoàn phim "Ma trận" hay không, Trâu Triệu Long đã xác nhận thông tin trên.

"Đúng là như vậy. Số tiền thu về còn hơn cả tiền cát-sê ban đầu. Chỉ cần hoàn tất các cảnh quay võ thuật là có thể thu được tiền, giống như tiền thuế bản quyền vậy, diễn viên nào cũng có phần" , Trâu Triệu Long hùng hồn tuyên bố.

Tờ Setn cho biết thêm, không chỉ Trâu Triệu Long mà sau này khi anh qua đời, thế hệ con cháu của siêu sao võ thuật này vẫn sẽ nhận được số tiền cổ tức từ đoàn phim “Ma trận” hàng năm. "Có thể nói Trâu Triệu Long nằm không cũng có tiền rơi vào tay, đóng một phim Hollywood, vừa có danh vừa có tiền, thật chẳng có ngôi sao nào sánh bằng", tờ Setn nhận định.

Ồn ào ngoại tình với gái trẻ kém 24 tuổi.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Trâu Triệu Long còn được nhiều người ngưỡng mộ khi có chuyện tình cảm đẹp bên diễn viên kiêm người mẫu Ông Tuệ Đức (Wanda Jessica Yung).

Trâu Triệu Long và vợ, người mẫu kiêm diễn viên Ông Tuệ Đức.

Ông Tuệ Đức là người đẹp lai Đức - Trung Quốc, cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1989 và giành được hai giải thưởng phụ là Thí sinh ăn ảnh và Thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất.

Năm 1999, Ông Tuệ Đức lọt vào danh sách Top 10 người mẫu nổi tiếng nhất Hong Kong (Trung Quốc). Tên của Ông Tuệ Đức thường bị báo chí viết nhầm thành Ông Vi Đức, thậm chí, một số người cũng nhầm lẫn cô là Á hậu Hong Kong 1989. Tuy nhiên, giải Á hậu năm đó thuộc về Chu Khiết Nghi.

Trâu Triệu Long và Ông Tuệ Đức kết hôn năm 1999. Năm 2003, cô sinh được hai con trai sinh đôi. Từ đó tới nay, Ông Tuệ Đức rút lui khỏi sàn catwalk và làng giải trí và hỗ trợ chồng và tập trung nuôi dạy con cái.

Tháng 8/2017, một cô gái tự xưng là "tình nhân" của Trâu Triệu Long đã "phanh phui" mối quan hệ thân thiết của họ trên mạng xã hội bao gồm ảnh và tin nhắn tình tứ. Sự việc khiến làng giải trí chấn động trong khi tên tuổi Trâu Triệu Long bị ảnh hưởng khá nặng nề.

Ban đầu, siêu sao võ thuật lên tiếng phủ nhận mọi chuyện và trách cô gái dựa hơi tên tuổi mình để nổi tiếng. Tới tháng 9 cùng năm, Trâu Triệu Long lên tiếng xin lỗi vợ trên mạng xã hội đồng thời xin lỗi khán giả vì đã khiến họ phải lo lắng, buồn phiền.

Về phía Ông Tuệ Đức, cựu người mẫu cũng lên tiếng bảo vệ chồng. Vụ việc ồn ào dường như không ảnh hưởng đến tình cảm gia đình cặp đôi.

Trâu Triệu Long bị một cô gái tự xưng là người tình, đăng hình ảnh và tin nhắn trò chuyện giữa hai người lên mạng xã hội.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, nhiều người cho rằng, sự nghiệp của Trâu Triệu Long sẽ tụt dốc không phanh vì ồn ào ngoại tình.

Tuy nhiên, theo Sohu, dường như scandal trên không mấy ảnh hưởng đến tên tuổi của Trâu Triệu Long. Sao nam dòng phim võ thuật vẫn liên tục nhận được các dự án phim từ truyền hình đến webdrama.