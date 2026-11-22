Không chỉ gây chú ý với vai Triết trong "Căn nhà không mái che", Cao Phú Quý còn khiến khán giả bất ngờ bởi tài năng nghệ thuật nổi bật cùng loạt thành tích đáng nể ở tuổi 14.

Không chỉ gây ấn tượng bởi chiều cao 1m75 ở tuổi 14 cùng lối diễn xuất tự nhiên, Cao Phú Quý - cậu con trai ấm áp của Duy Hưng trong "Căn nhà không mái che" - còn sở hữu thành tích nghệ thuật đáng nể. Đặc biệt, cậu từng tổ chức concert riêng tại Hà Nội khi mới 12 tuổi.

Bộ phim giờ vàng "Căn nhà không mái che" thu hút người xem bằng câu chuyện tìm lại mái ấm sau biến cố. Bên cạnh Duy Hưng, Huyền Lizzie, dàn diễn viên nhí cũng để lại dấu ấn. Nếu Camy Khánh An gây chú ý với vai bé Mai, Minh Xíu tạo nét riêng trong vai Khang "béo", thì Triết - anh trai của Mai, con trai bố Toản (Duy Hưng), lại khiến người xem yêu mến bởi vẻ chững chạc và ấm áp.

Đảm nhận vai Triết là Cao Phú Quý, sinh năm 2012, gương mặt tài năng thuộc thế hệ Gen Alpha. Ở tuổi 14, cậu cao khoảng 1,75m, gần ngang tầm "bố Toản" trên màn ảnh. Điều đọng lại hơn cả là giọng nói ấm áp, tính cách nhẹ nhàng và lối diễn chân thật.

Đáng chú ý, bộ phim "Căn nhà không mái che" là lần đầu Phú Quý đóng phim truyền hình. Những tập gần đây càng thể hiện được khả năng diễn xuất của chàng trai 14 tuổi này.

Một phân cảnh bố Toản bất giác nhìn cô Hạnh (Huyền Lizzie đảm nhận) khi cô vừa gội đầu xong, và Triết bắt gặp ánh mắt ấy của bố Toản. Cả ba người không có lấy một câu thoại, nhưng biểu cảm của Triết đã nói lên tất cả. Và chính khoảnh khắc ấy khiến người xem không thể rời mắt khỏi Triết.

Phân cảnh không lời thoại của ba người: Bố Toản, cô Hạnh và Triết trong phim "Căn nhà không mái che".

Chàng trai Gen Alpha với loạt tài lẻ đáng nể

Trước khi dảm nhận vai diễn Triết - con trai của Duy Hưng, Cao Phú Quý đã sở hữu những dấu ấn nghệ thuật nổi bật:

- Hát bằng bốn ngôn ngữ: Việt, Anh, Trung, Nhật, có thể thử sức với nhiều thể loại nhạc, biết rap và sáng tác. Cậu bé từng ra mắt hai MV "Rừng khóc" và "Dáng thầy" vào năm 2024.

- Học piano chuyên nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đạt Huy chương Vàng piano quốc tế năm 2022.

- Huy chương Vàng cuộc thi Giai điệu tuổi hồng năm 2023.

- Quán quân giọng hát tại Liên hoan Tài năng trẻ nghệ thuật châu Á.

- Từng biểu diễn tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc năm 2025.

- Giải Nhất tại Liên hoan Âm nhạc học sinh Thủ đô do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức vào tháng 1/2026.

- Giải Vàng piano hệ chuyên nghiệp do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.

- Giải Vàng tại một cuộc thi piano quốc tế tổ chức ở Việt Nam năm 2025.

- Có kinh nghiệm làm MC song ngữ và song song theo học chương trình văn hóa, âm nhạc.

Đặc biệt, Phú Quý đã có concert mang tên mình khi mới 12 tuổi, một dấu mốc đáng nhớ đối với một nghệ sĩ ở độ tuổi thiếu niên.

Năm 2025, Cao Phú Quý tiếp tục ghi dấu ấn tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X khi giới thiệu sáng tác đầu tay dành riêng cho sự kiện, kết hợp giữa giai điệu và những đoạn rap trẻ trung.

Đặc biệt, trong phiên chính thức diễn ra sáng 15/5/2025, cậu còn góp giọng trong liên khúc "Em là mầm non của Đảng" và "Cháu ngoan Bác Hồ vững bước tương lai", cho thấy sự tự tin cùng khả năng biểu diễn đa dạng dù tuổi đời còn nhỏ.

Concert riêng năm 12 tuổi: Dấu mốc không phải tài năng nhí nào cũng có

Tháng 11/2024, Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) trở thành địa điểm tổ chức live concert đầu tay mang tên "SayHi CaoPhuQuy". Thay vì hát một vài tiết mục với tư cách khách mời, Phú Quý trở thành nhân vật trung tâm của cả đêm nhạc.

Concert được đầu tư về âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, vũ đạo và có sự góp mặt của nhiều tài năng nhí. Trên sân khấu ấy, cậu bé 12 tuổi thể hiện nhiều tiết mục với màu sắc đa dạng, trong đó nổi bật là khả năng hát bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật.

Hát bằng bốn ngôn ngữ cho thấy quá trình rèn luyện từ phát âm, cảm nhạc đến truyền tải cảm xúc. Đặc biệt, việc đứng trước đông đảo khán giả, làm chủ sân khấu và liên tục thể hiện những màu sắc âm nhạc khác nhau là thử thách không nhỏ với một nghệ sĩ nhí. Chính sự tự tin và bản lĩnh ấy đã biến "SayHi CaoPhuQuy" thành cột mốc đặc biệt.

Và chính tại concert cá nhân của mình, Cao Phú Quý nhận học bổng tài năng trọn đời từ Quỹ Đào Minh Quang của Đức. Đây là lần đầu quỹ trao học bổng trọn đời cho một cá nhân. Học bổng ghi nhận nỗ lực và hỗ trợ cậu tiếp tục trau dồi chuyên môn.

Thời điểm tổ chức concert, Phú Quý đang học lớp 7 tại Trường THCS Lý Thái Tổ, đồng thời là học viên năm thứ tư Hệ trung cấp chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Phía sau ánh đèn sân khấu là quá trình học tập, luyện tập đầy kỷ luật.

Hai năm sau đêm diễn tại Nhà hát Âu Cơ, Phú Quý tiếp tục có thêm một dấu mốc khi lấn sân diễn xuất với vai Triết. Nếu trên sân khấu cậu tự tin, giàu năng lượng, thì trong "Căn nhà không mái che", Phú Quý lại chọn cách thể hiện tiết chế, nhẹ nhàng để khắc họa người anh giàu tình cảm. Đó là hai màu sắc khác biệt của cùng một tài năng trẻ.

Tham gia trình diễn tại concert quốc gia vào tối ngày 24/11 chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Sắp tới, vào ngày 24/11/2026, Cao Phú Quý sẽ cùng các tài năng thiếu nhi như Ali Thục Phương, Thiên Kim, Kim Cương tham gia concert quốc gia "Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp" tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Sự kiện diễn ra nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Thậm chí cậu bé 14 tuổi tài năng này còn được Đài Truyền hình Hà Nội giới thiệu trong chương trình "Gặp gỡ ca sĩ Cao Phú Quý", một hoạt động nằm trong khuôn khổ Concert Quốc gia "Muôn sắc Việt Nam" sắp được diễn ra.

Không chỉ vậy, ngày 24/11 biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình thì trước đó 1 ngày, 23/11, Cao Phú Quý lại được góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tinh hoa văn hóa Việt - Sức mạnh đại đoàn kết", chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, được tổ chức tại Đà Nẵng.

Từ cậu bé 12 tuổi tự tin tổ chức concert riêng đến chàng trai 14 tuổi ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ, Cao Phú Quý đang từng bước khẳng định tài năng ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Sở hữu giọng hát ấn tượng, khả năng chơi nhạc cụ cùng nét diễn tự nhiên, chân thật, Phú Quý được kỳ vọng sẽ còn tiến xa trong tương lai.

Với những gì đã thể hiện, cậu con trai ấm áp của Duy Hưng trong "Căn nhà không mái che" chắc chắn là một trong những gương mặt Gen Alpha đáng chú ý của làng giải trí Việt.