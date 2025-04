Cao ốc đó chính là tòa nhà The Nexus - tọa lạc trên "khu đất vàng" hiếm hoi ở trung tâm Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Cao ốc The Nexus không chỉ là công trình hiếm hoi ở Việt Nam cùng lúc nhận được 3 chứng nhận công trình xanh danh giá của thế giới mà còn kiến tạo môi trường làm việc/sinh sống hạnh phúc của con người và giúp "giảm đau môi trường" khi có thể giảm đến 717,6 tấn CO2 mỗi năm - tương đương với việc trồng khoảng 32.591 cây xanh mới.

Cùng phân tích những ưu thế độc đáo của The Nexus tại Việt Nam này.

1. Cao ốc The Nexus nhận 3 chứng nhận xanh danh giá

The Nexus được định vị là một biểu tượng mới ven sông Sài Gòn, với thiết kế hiện đại, không gian sống xanh. Quan trọng hơn hết, đây là công trình hiếm có ở Việt Nam đạt cùng lúc 3 chứng nhận công trình xanh danh giá của thế giới.

Đó là:

LEED Gold (của Mỹ): Chứng nhận về thiết kế và xây dựng bền vững, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên.

EDGE Certified (do Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) cấp - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới): Chứng nhận quốc tế về hiệu quả sử dụng năng lượng, nước và vật liệu.

WELL Silver (do Viện xây dựng WELL quốc tế PCB (IWBI) phát triển): Chứng nhận về không gian làm việc đảm bảo sức khỏe và sự thoải mái cho con người. Đây là tòa nhà văn phòng đầu tiên tại Việt Nam nhận được Chứng chỉ WELL Silver.

Theo Hội đồng Công trình Xanh Mỹ, chứng chỉ LEED là một tiêu chuẩn uy tín hàng đầu trong việc đánh giá các công trình xanh dựa trên tính bền vững và hiệu quả năng lượng. Các công trình đạt được chứng chỉ này không chỉ giảm tiêu thụ năng lượng tới 25%, giảm sử dụng nước 11%, mà còn tiết kiệm chi phí vận hành gần 10% mỗi năm.

2. The Nexus "xanh" như thế nào?

The Nexus được giới chuyên môn đánh giá rất cao nhờ sử dụng đa dạng các loại vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, đảm bảo các tiêu chí bền vững, tiết kiệm năng lượng và hài hòa với thiên nhiên.

Cao ốc The Nexus nổi bật với những giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả như cửa sổ cách nhiệt, hệ thống làm mát tối ưu, và nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ, giúp giảm đến 717,6 tấn CO2 mỗi năm.

Nhờ các biện pháp cách nhiệt toàn diện từ sàn tới mái, sử dụng kính hiệu suất cao và hệ thống điều hòa không khí hiện đại, tòa nhà tiết kiệm được 21% năng lượng, 30% nước và 23% năng lượng trong vật liệu.

Các thiết bị như vòi nước lưu lượng thấp, bồn tiểu và bồn cầu tiết kiệm nước góp phần giảm mức tiêu thụ, từ đó hạ chi phí vận hành và bảo vệ môi trường.

Mặt ngoài công trình được thi công với hệ mặt dựng Unitized, sử dụng kính hộp dày 32 mm tại phần khối đế và kính hộp dày 30 mm cho các tầng phía trên. Toàn bộ hệ mặt dựng mặt ngoài đều được lắp kính hộp, không chỉ nâng cao độ an toàn mà còn giúp cách âm, chống ồn, cách nhiệt, tạo ra không gian làm việc yên tĩnh và mang đến tầm nhìn toàn cảnh đầy ấn tượng.

Hệ thống cửa mở trượt nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu được lắp đặt tại tòa nhà văn phòng The Nexus, tạo nên điểm nhấn hiện đại và sang trọng. Ảnh:

Kính VRE1-4322, với độ phản xạ ánh sáng mặt trời rất thấp chỉ 38%, được phủ lớp Low-e trên bề mặt số 2. Điều này không chỉ mang lại màu sắc độc đáo cho công trình mà còn giúp cản tới 83% nhiệt lượng từ năng lượng mặt trời, truyền ánh sáng ở mức 43%.

Nhờ đó, kính giúp tối ưu hóa việc tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu hao điện năng cho hệ thống chiếu sáng và điều hòa trung tâm. Hơn nữa, kính VRE1-4322 có khả năng ngăn chặn tới 93% tia UV - bảo vệ sức khỏe người sử dụng và gia tăng tuổi thọ cho nội thất bên trong.

Chủ đầu tư của The Nexus là Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phương Nam 3A-1, do ông Trần Quyết Thắng làm đại diện. Ông Trần Quyết Thắng đồng thời giữ vị trí chủ tịch Công ty Cổ phần Phát triển và Tài trợ Địa ốc R.C (Refico Group). Đặc biệt, Refico còn đảm nhiệm vai trò nhà phát triển chính của dự án này. Refico Group là một trong những tên tuổi lớn trong lĩnh vực bất động sản cao cấp tại Việt Nam.