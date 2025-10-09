Cao Mỹ Kim trao 1.000 phần quà dịp Tết Trung Thu

Đây là hoạt động thường niên nhằm mang niềm vui và sự ấm áp đến cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu truyền thống.

Chương trình năm nay, nữ ca sĩ và nhóm đã trao tặng 1.000 phần quà tại hai địa điểm: Thiền viện Trúc Lâm và Tu viện Bát Nhã, với tổng giá trị quà tặng và chi phí tổ chức gần 200 triệu đồng.

Nữ ca sĩ cho biết, mỗi phần quà được chuẩn bị kỹ lưỡng, gồm bánh kẹo, sữa, phong thư, bánh Trung thu truyền thống, bắp rang bơ, lạp xưởng và lồng đèn.

Cao Mỹ Kim và những người bạn trao 1.000 phần quà cho các em thiếu nhi dịp Tết Trung thu.

Bên cạnh việc trao quà, ban tổ chức còn thực hiện cả chương trình văn nghệ với nhiều trò chơi dân gian như phóng phi tiêu, bắt heo, bịt mắt đập bóng, ném lon… để các em tham gia.

Trên sân khấu chính còn diễn ra các tiết mục đặc sắc như múa lân, trình diễn ảo thuật, các tiết mục của chú hề bong bóng và hàng loạt tiết mục văn nghệ do chính các em thể hiện.

Cao Mỹ Kim chia sẻ: " Chúng tôi mong rằng, những món quà nhỏ này không chỉ là niềm vui nhất thời mà còn là nguồn động viên to lớn khích lệ các em nỗ lực hơn trong cuộc sống và học tập.

Ban tổ chức hy vọng sẽ có thêm thật nhiều cơ hội để tiếp tục sứ mệnh gieo mầm yêu thương và thực hiện những hoạt động cộng đồng ý nghĩa, đặc biệt là dành cho các bé thiếu nhi ".

Ngoài trao quà, nhóm của ca sĩ Cao Mỹ Kim còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho các em nhân dịp này.

Cao Mỹ Kim sinh năm 1991, cô đến với nghệ thuật từ nhỏ. Từ thời còn đi học, nhờ gương mặt bầu bĩnh xinh xắn, Cao Mỹ Kim đã sớm trở nên nổi tiếng trên các tờ báo Nhi Đồng, Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím với vai trò của một người mẫu ảnh.

Cô cũng từng đoạt nhiều thành tích trong các cuộc thi như: Giải Xuất sắc Tiếng hát chim sơn ca 2004 , Giải Nhất Giọng ca báo Mực Tím 2005 …

Chính những giải thưởng này là đòn bẩy giúp cô thi đỗ vào khoa Thanh nhạc - Nhạc viện TPHCM. Sau này, Cao Mỹ Kim hoạt ở cả lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất. Cô được yêu mến qua các phim: Mùa hè sôi động, Kẻ giấu mặt, Đôi mắt âm dương…

Những năm gần đây, nữ nghệ sinh năm 1991 gác lại sự nghiệp nghệ thuật, tập trung cho công việc kinh doanh.