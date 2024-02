Cao Bằng: Vận động đối tượng trốn nã qua biên giới trở về đầu thú

Ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (tức ngày 12/2), Công an thành phố Cao Bằng vận động thành công đối tượng Hà Vi Anh Tuấn (SN 2003 tại tổ 14, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) ra đầu thú.

Đối tượng Hà Vi Anh Tuấn

Đối tượng Hà Vi Tuấn có hành vi trộm cắp tài sản của người dân và bị Công an thành phố Cao Bằng ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cao Bằng ra quyết định truy nã.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Tuấn đã bỏ trốn sang Campuchia. Lực lượng Công an đã tuyên truyền, đồng thời làm việc với gia đình, người thân của Tuấn để vận động đối tượng ra đầu thú. Đến 14 giờ ngày 12/02/2024, Hà Vi Tuấn đã đến đầu thú tại Công an thành phố Cao Bằng.