Canifa: Từ hành trình chinh phục niềm tin người Việt đến khi vươn mình ra biển lớn

Trong hơn 25 năm phát triển, Canifa không chỉ xây dựng một thương hiệu thời trang quen thuộc với hàng triệu gia đình Việt Nam, mà còn từng bước khẳng định bản lĩnh của một doanh nghiệp Việt sẵn sàng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Hành trình ấy bắt đầu từ một mục tiêu rất giản dị: làm ra những sản phẩm chất lượng quốc tế cho chính người Việt, và được viết tiếp bằng khát vọng nâng tầm “Made in Vietnam” trên bản đồ thời trang quốc tế.

Chinh phục niềm tin người Việt bằng chất lượng thật và giá trị bền vững

Được thành lập năm 1997 với tiền thân là Công ty Hoàng Dương chuyên sản xuất hàng may mặc và len sợi xuất khẩu, Canifa chính thức ra mắt thị trường nội địa vào năm 2001. Ngay từ những năm đầu, thương hiệu đã lựa chọn con đường phát triển dựa trên nội lực sản xuất, thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn.

Xuyên suốt những năm 2000s, Canifa là một trong những thương hiệu thời trang Việt Nam tiên phong đạt các chứng chỉ quốc tế uy tín như Cotton USA, Woolmark, OEKO-Tex. Đây là những tiêu chuẩn khắt khe nhằm đảm bảo nguyên liệu an toàn, truy xuất được nguồn gốc và tuân thủ quy trình kiểm định nghiêm ngặt. Việc chủ động tiếp cận và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ngay từ giai đoạn đầu không chỉ giúp Canifa nâng chuẩn chất lượng sản phẩm, mà còn tạo dựng niềm tin vững chắc với người tiêu dùng trong nước về hàng Việt chất lượng cao.

Song song đó, Canifa kiên định với sứ mệnh “Mang đến niềm vui mặc mới mỗi ngày cho hàng triệu gia đình Việt Nam”. Các dòng sản phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng để phù hợp với khí hậu, sinh trắc học và thói quen sinh hoạt của người Việt, hướng tới tính ứng dụng cao, độ bền dài lâu và mức giá hợp lý để mọi người đều có thể tiếp cận. Triết lý “kinh doanh dựa trên giá trị thật” đã giúp Canifa chinh phục niềm tin của người tiêu dùng qua nhiều thế hệ.

Sau 25 năm, Canifa đã xây dựng được một hệ sinh thái phát triển bền vững với ba trụ cột cốt lõi: Vận hành xanh, Đối tác xanh và Sản phẩm xanh. Doanh nghiệp cũng là một trong những thương hiệu tiên phong tại Việt Nam xây dựng chuỗi giá trị khép kín theo đường cong mặt cười, bao gồm nghiên cứu phát triển, sản xuất và thương mại, nhằm tối ưu nguồn lực và giảm thiểu lãng phí trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Ở thị trường trong nước, Canifa duy trì nhịp tăng trưởng ổn định trong bối cảnh ngành bán lẻ thời trang cạnh tranh gay gắt. Doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống gần 100 cửa hàng phủ khắp cả nước, đa dạng hóa kênh phân phối từ bán lẻ truyền thống, website, ứng dụng, các nền tảng thương mại điện tử đến TikTok Shop. Trải nghiệm mua sắm được tối ưu theo hành trình online to offline với nhiều cải tiến công nghệ như C-live - gọi điện tư vấn mua hàng trực tiếp từ nhân viên cửa hàng, máy bán hàng E-pop up tại điểm bán. Đặc biệt, việc mở bán trên nền tảng Amazon đánh dấu bước tiến rõ rệt của Canifa trong hành trình tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu.

Năm 2024, Canifa ghi dấu ấn với cú hat-trick giải thưởng gồm Better Choice Award ở hạng mục Đổi mới sáng tạo, Human Act Prize và Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia. Cùng năm, thương hiệu ra mắt sub-brand Canifa S dành cho giới trẻ, tiếp tục lan tỏa tinh thần tôn vinh Chất Việt bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại.

Nền tảng vững chắc cho hành trình vươn mình ra biển lớn

Từ nền tảng chinh phục thị trường nội địa, Canifa từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế thông qua xuất khẩu, hợp tác toàn cầu và các kênh thương mại điện tử xuyên biên giới. Một dấu mốc quan trọng trong hành trình này là việc đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất theo tiêu chuẩn LEED, bộ tiêu chuẩn công trình xanh toàn cầu. Điều này giúp Canifa tối ưu năng lượng, giảm phát thải và vận hành bền vững, đồng thời chứng minh năng lực đáp ứng những yêu cầu khắt khe của chuỗi cung ứng thời trang quốc tế.

Việc tiếp cận các tiêu chuẩn toàn cầu không chỉ là cam kết về chất lượng và môi trường, mà còn là chiến lược dài hạn giúp Canifa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị thời trang thế giới. Từ một doanh nghiệp may mặc phục vụ xuất khẩu, Canifa từng bước khẳng định vai trò là thương hiệu có năng lực thiết kế, R&D và quản trị theo chuẩn quốc tế.

Tầm nhìn của Canifa là xây dựng một thương hiệu thời trang thành công, hướng tới Thương hiệu Quốc dân và trở thành biểu tượng của ngành thời trang Việt Nam, đồng thời vươn mình ra thị trường khu vực và quốc tế. “Vươn mình ra biển lớn” với Canifa không chỉ là mở rộng thị trường, mà là hành trình mang trí tuệ và tâm hồn Việt ra thế giới bằng nền tảng chuyên nghiệp, bền vững và tử tế.

Song song với hoạt động kinh doanh, Canifa đặt trách nhiệm xã hội là một phần không thể tách rời trong văn hóa doanh nghiệp. Canifa tạo ra hàng nghìn việc làm ổn định từ Hà Nội đến TP.HCM, đầu tư liên tục vào đào tạo và phát triển năng lực nhân sự.

Trong gần hai thập kỷ, dự án thiện nguyện “Hơi ấm mùa đông” đã bước sang năm thứ 19, mang áo ấm đến cho hàng vạn trẻ em vùng cao. Bên cạnh đó là hàng loạt chương trình CSR bền bỉ như “Áo mới cho hành tinh xanh”, “Sẻ chia giọt máu hồng”, “Đồng hành cùng Nông sản Việt”, “Siêu thị mini 0 đồng”, “Gói xôi 0 đồng” và các hoạt động cứu trợ thiên tai. Với Canifa, CSR không phải chiến dịch ngắn hạn, mà đã trở thành DNA của một thương hiệu Việt tử tế, gắn sự phát triển của doanh nghiệp với hạnh phúc của con người Việt Nam.

Tại WeChoice Awards 2025 với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, Canifa là một trong những doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục “Vươn mình ra biển lớn”. Hạng mục do Hội đồng Chuyên môn lựa chọn nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có nội lực vững vàng, dám dấn thân vào những “đại dương” đầy thử thách và khát vọng kiến tạo một Việt Nam vững mạnh.

Từ hành trình chinh phục niềm tin người Việt đến khát vọng hội nhập toàn cầu, Canifa đang viết tiếp câu chuyện của một thương hiệu Việt bản lĩnh, sẵn sàng bước ra biển lớn bằng chính nội lực, giá trị thật và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.