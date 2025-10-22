Vào lúc 00 giờ 10 phút ngày 19/10, Tổ công tác thuộc Công an xã Măng Đen phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra hành chính Homestay “Đ.X.P”, thuộc thôn Kon Tu Răng, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 30 nam, nữ thanh niên đang có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế, lập biên bản, tiến hành khám xét, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến ma túy và đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc, test nhanh ma túy, qua test nhanh đã có 28 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Ảnh: Công an xã Măng Đen

Ảnh: Công an xã Măng Đen

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều viên nén màu hồng và viên nén màu vàng, chất tinh thể trắng (nghi là ma túy) cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy. Tạm giữ 09 xe ô tô.

Đối tượng N.V.Đ khai nhận số viên nén trên là ma túy do đối tượng mang theo để sử dụng cùng bạn bè trong tiệc sinh nhật của mình tại Homestay “Đ.X.P”. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, căn cứ lời khai của N.T.N.T, tổ công tác kiểm tra phòng thứ hai trong khu vực Homestay, phát hiện 01 túi xách màu hồng, bên trong có chất tinh thể màu trắng và viên nén màu vàng (đều nghi là ma túy).

Các tang vật được thu giữ (Ảnh: Công an xã Măng Đen)

Đối tượng N.T.N.T khai nhận đây là số ma túy lấy từ đối tượng N.V.Đ để cùng sử dụng. Các đối tượng liên quan đã bị tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 21/10, Thường trực Đảng ủy, UBND xã Măng Đen đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho tập thể Công an xã Măng Đen và 42 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phát hiện, đấu tranh, xử lý vụ việc tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Phần thưởng là sự ghi nhận, biểu dương tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của lực lượng Công an, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Công an xã Măng Đen cảnh báo, vụ việc trên cho thấy tình trạng lợi dụng các cơ sở lưu trú, du lịch để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có xu hướng diễn biến phức tạp.

Công an xã Măng Đen đề nghị chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú nâng cao cảnh giác, tăng cường quản lý, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng góp phần xây dựng Măng Đen - điểm đến du lịch an toàn, lành mạnh, không ma túy!

Công an xã Măng Đen cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo môi trường du lịch Măng Đen an toàn, lành mạnh và văn minh.