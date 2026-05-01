HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cảnh tượng tại quán cà phê ở Thảo Điền của "ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời

Đinh Anh |

Trong dịp nghỉ lễ này, "ông hoàng nhạc Việt" liên tục có mặt tại quán để trực tiếp đón khách, chụp hình lưu niệm và hát phục vụ khán giả mỗi ngày.

Theo thông tin từ fanpage, Tiệm Cà phê Cà pháo của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đón một lượng khách lớn trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Không gian trong nhà và ngoài trời của quán luôn trong tình trạng kín chỗ vào tất cả các khung giờ.

Quàn cà phê của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đón một lượng khách lớn trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: Tiệm Cà phê Cà pháo

Dịp lễ này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng liên tục có mặt tại quán để trực tiếp đón khách, chụp hình lưu niệm và hát phục vụ khán giả mỗi ngày. Trước đó, anh cùng nhân viên tự tay trang trí lại không gian quán để thực khách đến đây vừa có thể thưởng thức đồ uống, vừa có thêm không gian để check-in.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng nhân viên đã tự tay trang hoàng lại không gian quán. Ảnh: Tiệm Cà phê Cà pháo.

Theo đó, Tiệm cà phê cà pháo được Đàm Vĩnh Hưng khai trương vào hồi tháng 2 vừa qua tại khu Thảo Điền, phường An Khánh, TP.HCM. Không gian của quán mang phong cách hoài cổ, từng món đồ trang trí đều là tâm huyết của anh. Chia sẻ trên Thanh niên, anh cho biết quán cà phê này không chỉ là nơi bán nước mà còn là cách để nam ca sĩ kể câu lại tuổi thơ và ký ức của một thời đã qua.

Với tâm huyết đó, ngay trong những ngày đầu mở bán, quán đã thu hút đông đảo khách ghé thăm, đặc biệt là người hâm mộ muốn trực tiếp gặp gỡ nam ca sĩ. Bản thân Đàm Vĩnh Hưng cũng thường xuyên có mặt tại đây để đón khách, ký tặng và đôi khi hát ngẫu hứng phục vụ khán giả.

Với sức hút đó, quán đã rơi vào tình trạng quá tải trong những ngày đầu. Ngay sau đó, giọng ca Say tình phải thông báo về việc tạm ngừng hoạt động trong 6 ngày để sắp xếp lại các hạng mục của quán.

Đàm Vĩnh Hưng, tên thật Huỳnh Minh Hưng, 55 tuổi, quê Quảng Nam. Năm 1998, anh đoạt giải tư cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM. Từ đầu những năm 2000, ca sĩ hoạt động liên tục với nhiều dòng nhạc như nhạc xưa, trữ tình, bolero và nhạc trẻ.

Anh phát hành các album như Hưng (2004), Dạ khúc cho tình nhân (2005), Tình ca hoài niệm (2006), Giải thoát (2007). Năm 2022, ca sĩ công bố có con ruột nhưng giữ kín thông tin về mẹ của bé. Cuối tháng 12/2025, anh bán căn biệt thự gắn bó 17 năm để xây nhà mới gần trường học, thuận tiện đưa đón con.

Tags

sao Việt

Đàm Vĩnh Hưng

ông hoàng nhạc Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại