Cảnh tượng ở Mi Hồng TP.HCM sáng Thứ 2: Lao đi bán vàng rồi mới đến công ty check-in, vì sợ lỗ nặng hơn tiền phạt đi muộn

Những ngày này, vàng một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người. Sau khi lập mức giá cao kỷ lục khoảng một tháng trước, vàng bắt đầu hạ nhiệt, kéo theo nhiều cuộc tính toán xung quanh việc mua - bán, tích trữ hay chờ cơ hội tiếp theo.

Vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn 24K tuột xuống dưới mốc 170 triệu đồng/lượng. Tại nhiều hệ thống lớn, giá mua - bán vàng SJC dao động 166 - 169 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Vàng nhẫn tròn ép vỉ cũng không ngoại lệ, nối dài chuỗi phiên lao dốc từ ngày 17/3.

Trên các nền tảng mạng xã hội, dân tình bắt đầu tính toán: có nên mua vào thời điểm này hay chờ giá vàng giảm tiếp, còn bán ra thì lo lỗ,... Đến sáng 23/3 - sau 5 ngày giá vàng giảm liên tiếp, nhịp mua bán tại các tiệm vàng ở TP.HCM có nhiều sự thay đổi, người người tranh thủ, người chậm rãi quan sát thị trường, trong khi giá vàng trong nước tiếp tục giảm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, khoảng 8h sáng ngày 23/3, tại Mi Hồng - một tiệm vàng nổi tiếng nằm ngay tại chợ Bà Chiểu, lượng khách ra vào liên tục nhưng không quá đông.

Xếp hàng chỉ mất khoảng 2-3 phút là tới lượt, mọi giao dịch diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Quầy thu mua cũng như quầy bán ra đều ghi nhận khách liên tục, mỗi người mang theo câu chuyện riêng.

Cảnh bên ngoài tiệm vàng Mi Hồng lúc 8h sáng, lượng khách bắt đầu đến mua bán vàng.

Anh Minh Quân, cư dân phường Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết sáng nay anh tranh thủ đi bán vàng từ sớm vì có việc cá nhân. “Mình chọn tới tiệm vàng vào sáng thứ Hai không hẳn vì lo sợ giá giảm, mà chủ yếu là nhu cầu cần tiền. Tuy nhiên, nhìn thấy giá vàng đang lao dốc, mình cũng tranh thủ bán luôn cho an toàn, tiện đường đi làm. Nếu để tới ngày mai, ngày kia, tiền lỗ do vàng giảm chắc chắn còn nhiều hơn cả tiền phạt hôm nay, ” anh chia sẻ.

Không phải ai đến quầy vàng sáng nay cũng vì lo ngại giá tiếp tục lao dốc. Với nhiều người, việc ghé tiệm là để giải quyết nhu cầu trước mắt - bán bớt để xoay vốn hoặc mua thêm cho dịp lễ, cưới hỏi sắp tới. Trong mắt họ, vàng không chỉ là một tài sản đầu tư mà còn là món đồ gắn với truyền thống, kế hoạch gia đình và giá trị lâu dài trong đời sống.

Có khách hàng từng mua ở thời điểm giá cao vẫn chọn giữ lại, xem những biến động ngắn hạn chỉ là một phần trong hành trình dài của tài sản này. Một số người khác tranh thủ thời điểm giá thấp để mua thêm.

Ở hai quầy bán ra và mua vào của Mi Hồng đều có khách ra vào đều đặn. Có xếp hàng nhưng hàng khoảng 5-7 người, mỗi khách chỉ cần chờ khoảng dưới 5 phút là đã được thực hiện giao dịch. Ghi nhận lúc 8h30-9h tại cửa hàng.

Như trường hợp của một vị khách nữ khoảng 30 tuổi ở quận Xuân Hòa cho biết: “Mình vốn có thói quen tích trữ vàng. Khi giá vàng tăng cao trước đây, mình đã mua, còn hiện tại giá giảm nhưng mình không bán thì cũng không lỗ (cười). Sáng nay mình mua thêm 2 chỉ dây chuyền và 2 chỉ nhẫn để tích trữ tiếp. Mua từng này thôi, vừa đủ, vì giá đang giảm.”

Ngoài ra, những người mua vàng cho mục đích cưới hỏi hay các dịp đặc biệt cũng nhanh chóng đi mua sớm, tranh thủ khi giá vàng giảm. Chị Diệp, cư dân Phú Nhuận, kể lại: “Giá vàng bắt đầu giảm từ 17/3, mình có nhu cầu nên đi mua từ hôm 19. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng đã hết vàng nhẫn trơn, dù đi từ sáng sớm cũng khó mua được.

Còn 1 tháng nữa mới tới đám cưới cháu gái, nhưng sợ giá vàng tăng, mua giờ là hợp lý nhất. Mình ít khi mua vàng nên không tính toán so với thời điểm giá cao trước đây là bao nhiêu. Tuy nhiên, sáng nay mua với giá khoảng 16,65 triệu đồng/chỉ, chắc giảm 2-3 triệu so với trước, vì trước đây vàng từng lên tới 19 triệu đồng/chỉ. Mua vài chỉ lúc này cũng tiết kiệm được vài triệu đồng.”

Nhiều khách hàng cho biết họ tới mua khi thấy giá vàng giảm, song lần này không để tích trữ mà mua để có công việc như cưới hỏi.

Cùng với đó, nhiều người đã chi khá nhiều tiền vào đợt vàng tăng giá đầu năm, dịp Thần Tài, nên hiện tại đang quan sát thị trường, chưa vội mua. Biến động mạnh về giá trong ngắn hạn tạo ra rủi ro lớn, đòi hỏi nhà đầu tư và người dân cần đặc biệt thận trọng khi đưa ra quyết định giao dịch.

Khi vàng có những nhịp điều chỉnh như hiện tại, không khí tại các tiệm vàng cũng mang nhiều sắc thái khác nhau. Với không ít người, vàng vẫn là một kênh tích trữ quen thuộc, phục vụ cho các nhu cầu đời sống như cưới hỏi, quà mừng đám tiệc, hay dự phòng tài chính cá nhân.