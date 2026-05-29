Cảnh tượng "lạ" trong nhà của người phụ nữ ở Huế giữa ngày nắng nóng gay gắt: Phải năn nỉ

Lam Giang (Tổng hợp)
|

7 người lớn tuổi nằm kín sàn nhà của chị Đức.

Giữa thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ lên tới 39 - 40 độ C tại TP Huế vào trưa ngày 28/5, nhìn nhóm thợ xây lớn tuổi vất vả tìm chỗ nghỉ trưa dưới những bóng cây, chị Trần Thị Mỹ Đức (ở TP. Huế) thương cảm, liền có lời mời nhóm thợ vào trung tâm ngoại ngữ của mình ở phường Thuận Hóa nghỉ ngơi, tránh nóng.

Chia sẻ trên Tri thức - Znews, chị Đức cho hay nhóm thợ chủ yếu từ 50 - 60 tuổi, đang xây nhà cho một gia đình ở gần trung tâm của chị khoảng 10 ngày nay. Gia đình chủ ở xa nên không thể quan tâm, sắp xếp chỗ nghỉ cho nhóm thợ.

Chị Đức mời nhóm thợ xây vào trung tâm nghỉ ngơi, tránh nóng.

Khi chị Đức ngỏ lời, ban đầu nhóm thợ từ chối. Sau đó, họ chỉ dám nghỉ trong chỗ gửi xe ở tầng 1 của trung tâm, ngại vào khu dạy học vì sợ quần áo bẩn dính bụi ra sàn, đồng thời lo sợ xảy ra mất mát hay ảnh hưởng việc giảng dạy. Chị Đức phản năn nỉ mãi, nói rằng ở trong lớp không có đồ dùng đánh giá nên mọi người cứ thoải mái sử dụng thì nhóm thợ mới đồng ý.

Theo chị Đức, vào buổi trưa, chiều trung tâm không có lớp, nhân viên thì về nhà nghỉ ngơi nên không gian luôn trống. Không chỉ mời mọi người nằm nghỉ, chị Đức cũng mời nhóm thợ thoải mái sử dụng quạt, nhà vệ sinh cũng như nước uống nếu có nhu cầu. Chị cũng sẵn sàng để nhóm thợ được sử dụng không gian miễn phí đến khi công trình hoàn thiện.

Được biết, chị Đức là người thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Câu chuyện về hành động đẹp của chị Đức khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hành động ấy không chỉ giúp những người lao động vơi bớt nhọc nhằn mà còn cho thấy tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia chân thành vốn là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam.

