Cảnh tượng kỳ lạ 7h sáng ở Thái Nguyên: Trời vẫn tối đen như mực, người dân phải bật đèn pha di chuyển

Phạm Trang |

7 giờ sáng nhưng trời vẫn không sáng, nhiều khu vực ở Thái Nguyên chìm trong bóng tối kèm sấm chớp và mưa dông, khiến không ít người bất ngờ.

Sáng 17/4, nhiều người dân tại Thái Nguyên không khỏi ngỡ ngàng khi bước ra đường lúc khoảng 7h30 nhưng khung cảnh lại tối sầm như ban đêm. Bầu trời dày đặc mây đen, ánh sáng yếu ớt, kèm theo đó là mưa lớn và sấm chớp liên tục xuất hiện.

Theo những hình ảnh thực tế được chia sẻ tại Quyết Thắng (Thái Nguyên), đường phố ướt sũng, đèn xe và ánh điện trở thành nguồn sáng chính. Tầm nhìn bị hạn chế đáng kể, không khí ẩm và nặng nề, tạo cảm giác như thời điểm đêm muộn thay vì buổi sáng.

Trời vẫn tối đen dù đã 7h sáng

Người dân vẫn phải bật đèn khi di chuyển trên đường

Mặt trời vẫn chưa hề ló rạng

Sương mù phủ khắp nơi

Clip ghi lại tại Thái Nguyên, k hu vực từ cầu vượt đến đến đèn xanh đỏ Hoàng Gia, vào sáng ngày 17/4 (Nguồn: Thái Nguyên News)

Theo bản tin dự báo từ UBND tỉnh Thái Nguyên, đêm 16 và ngày 17/4, khu vực chịu ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục khoảng 24 đến 27 độ vĩ Bắc. Rãnh áp thấp này bị nén và đẩy dần xuống phía Nam bởi khối áp cao lục địa từ phía Bắc, đồng thời kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao khoảng 1500m.

Sự kết hợp của các hình thái thời tiết này khiến bầu trời nhiều mây, gây mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Đặc biệt, trong cơn dông có thể xuất hiện các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần chú ý theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển khi có dông mạnh, đồng thời đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra bất ngờ trong ngày.

