Cảnh tượng kinh hoàng trong vụ lật xe buýt 2 tầng khiến ít nhất 7 người chết, 21 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra gần khu vực Hasanapur thuộc địa bàn Gosainganj, khi chiếc xe đang di chuyển từ Ludhiana đến Darbhanga thì bất ngờ mất lái. Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe được cho là có khoảng 40 hành khách.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát và đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và triển khai công tác cứu nạn. Nhiều hành khách được cho là mắc kẹt bên trong chiếc xe bị lật, buộc lực lượng chức năng phải sử dụng cần cẩu để nâng phương tiện lên nhằm giải cứu các nạn nhân.

Hiện trường sự việc

Nhân chứng cho biết hiện trường vụ tai nạn rơi vào cảnh hỗn loạn, người dân địa phương đã chủ động tham gia hỗ trợ cứu người trước khi lực lượng khẩn cấp tới nơi. Báo cáo ban đầu cho thấy tài xế có thể đã ngủ gật khi đang điều khiển phương tiện, dẫn đến vụ tai nạn.

Các nạn nhân bị thương được nhìn thấy nằm dọc bên đường và nhanh chóng được đưa tới các bệnh viện gần đó để cấp cứu. Giới chức cho biết tình trạng của một số hành khách vẫn đang nguy kịch.

Khu vực xảy ra tai nạn thu hút đông người dân hiếu kỳ tụ tập, trong khi lực lượng chức năng khẩn trương xử lý hiện trường, dọn dẹp phương tiện gặp nạn và khôi phục lưu thông trên tuyến cao tốc.

Hiện công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả vẫn đang tiếp tục, và nhà chức trách đang chờ thêm thông tin chi tiết về nguyên nhân vụ việc.

Nguồn: Times Of India, saptashwatv