Cảnh tượng khủng khiếp tại khu đất khiến Giám đốc Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên bị bắt

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Phương Đông Building, cùng Trần Quốc Tuấn - nhân viên công ty, về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường".

Từ trái qua, Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên, Trần Quốc Tuấn.

Trước đó, vào lúc sáng sớm ngày 15/8, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện xe ô tô chở rác do tài xế T.M điều khiển, mang thông tin của Công ty Phương Đông Building, đang đổ chất thải trực tiếp xuống khu đất thuộc thửa đất số 308, tờ bản đồ số 07, xã Long Hải.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận diện tích khoảng 4.800m² đã bị đổ và tập kết lượng lớn rác thải từ trước, có dấu hiệu rỉ nước, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.

Cơ quan chức năng thu thập tài liệu, chứng cứ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên khai nhận: Công ty Phương Đông Building được giao thu gom rác tại xã Tam An (huyện Long Đất cũ, nay là Long Điền, THCM) và vận chuyển đến khu xử lý tại Phú Mỹ.

Tuy nhiên, từ tháng 4/2025, Nguyên đã chỉ đạo Trần Quốc Tuấn lợi dụng việc thu gom, khi xe rác đầy thì chở về đổ trái phép tại thửa đất số 308, xã Long Hải. Sau đó, công ty thuê xe ben vận chuyển rác đi nơi khác xử lý.

Hành vi này từng bị xử phạt tiền 65 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, công ty vẫn tiếp tục tái phạm.

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Sở Nông nghiệp & Môi trường, Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường tiến hành lấy mẫu, xác định số chất thải là chất thải rắn sinh hoạt, với khối lượng trên 600 tấn, diện tích đổ thải khoảng 2.000m².

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ án với số lượng rác thải khổng lồ, có dấu hiệu rỉ nước, bốc mùi hôi thối: