Cảnh tượng không có trong kịch bản nhưng lại “chiếm spotlight” trong lòng bao người đêm Tổng hợp luyện

Tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), những buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã thu hút đông đảo người dân theo dõi. Dòng người đổ về khu vực xung quanh quảng trường tạo nên bầu không khí sôi động, rực rỡ, ai cũng háo hức chờ đón những màn biểu diễn đặc biệt.

Giữa khung cảnh đông đúc ấy, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người chú ý.

Trong clip, có thể thấy, khi phát hiện một cụ bà lớn tuổi, sức khỏe yếu, không thể chen lấn để nhìn rõ buổi diễu binh, một chiến sĩ đã nhanh chóng tiến lại gần. Anh mời cụ vào bên trong khu vực hàng rào bảo vệ, bố trí ghế ngồi ngay ngắn và còn chuẩn bị nước uống để cụ nghỉ ngơi. Một số đồng chí khác sau đó cũng ghé lại hỏi thăm, trò chuyện thân tình.

Nguồn: Vũ Thị Thúy Hằng

Hành động giản dị nhưng đầy tinh tế này ngay lập tức được nhiều người ghi lại và chia sẻ. Nhiều ý kiến cho rằng, đó không chỉ là hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân mà còn thể hiện tinh thần nhân văn, quan tâm tới người dân trong dịp lễ trọng đại của đất nước.

“Thấy clip mà xúc động quá. Lễ diễu binh hoành tráng nhưng hình ảnh đẹp nhất với tôi chính là khoảnh khắc này.”

“Càng gần đến Quốc khánh, xem những câu chuyện như thế này càng thấy tự hào và ấm lòng vì là người Việt Nam."

"Trong cái lý luôn có cái tình, yêu nhiều lắm"

"Hoà bình đẹp quá và càng đẹp thêm nếu ai cũng hành xử văn minh như vậy."

Có thể nói, trongkhông khí trang nghiêm, hùng tráng của các khối diễu binh, thì những khoảnh khắc nhân văn, giản dị này cũng góp phần làm nên “bản hòa âm” đặc biệt cho dịp đại lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay.