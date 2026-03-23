Cảnh tượng khó tin trên phố Cầu Giấy: “ATM vàng” chạy hết công suất, khách ngồi kín chỗ

Sáng 23/3, ghi nhận tại một cửa hàng vàng trên phố Cầu Giấy (Hà Nội), nhiều người dân đã có mặt từ sớm để xếp hàng mua vàng, trong bối cảnh giá trong nước vừa có nhịp điều chỉnh giảm nhưng vẫn ở mức cao.

Theo quan sát, khách đến mua sẽ lấy số thứ tự từ sáng và ngồi chờ theo sự sắp xếp của nhân viên cửa hàng. Khi đến lượt, khách được gọi theo số để di chuyển đến khu vực máy và thực hiện giao dịch trực tiếp qua máy bán vàng tự động ("ATM vàng").

Nhiều người cho biết họ tranh thủ xếp hàng mua vàng để làm hồi môn, quà cưới cho người thân khi giá vàng giảm sâu

Tại đây, máy bán vàng tự động trở thành kênh giao dịch chính, thay thế phần lớn hoạt động tại quầy. Các máy hoạt động liên tục từ sáng sớm, gần như không có thời gian nghỉ để phục vụ lượng khách lớn. Dù mỗi giao dịch diễn ra nhanh, nhưng do số lượng người đông nên khu vực chờ vẫn luôn kín chỗ.

Nhân viên cửa hàng vàng cũng được tăng cường để hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch thuận lợi

Giá vàng trưa nay 23/3/2026 tiếp tục đi xuống trên diện rộng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy mỗi thương hiệu lại có cách “phản ứng” riêng trước áp lực giảm giá.

Tại SJC, giá vàng miếng được điều chỉnh xuống còn 166,6–169,6 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, mức giảm ghi nhận là 4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Dù giảm, SJC vẫn giữ biên độ chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng, cho thấy sự ổn định trong cách định giá.

Với DOJI, diễn biến không có nhiều khác biệt khi doanh nghiệp này cũng đưa giá về cùng ngưỡng 166,6–169,6 triệu đồng/lượng. Mức điều chỉnh giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Ở BTMC, giá vàng cũng được kéo xuống tương tự, dao động trong khoảng 166,6–169,6 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, BTMC giảm 4 triệu đồng mỗi lượng, giữ khoảng chênh lệch 3 triệu đồng, không có nhiều biến động về biên độ.

Trong khi đó, BTMH tiếp tục duy trì cách điều chỉnh đồng pha với thị trường. Giá niêm yết cũng ở mức 166,6–169,6 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, cho thấy xu hướng giảm mang tính đồng thuận cao.

Tại PNJ, giá vàng miếng SJC không nằm ngoài xu hướng chung khi lùi về cùng khung 166,6–169,6 triệu đồng/lượng. Mức giảm 4 triệu đồng/lượng được áp dụng đồng đều, trong khi chênh lệch mua – bán vẫn giữ ở 3 triệu đồng.

Đối với Phú Quý, thị trường ghi nhận mức giảm tương tự. Giá vàng cũng được điều chỉnh về 166,6–169,6 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng so với hôm qua, tiếp tục duy trì biên độ giao dịch quen thuộc.

Riêng Mi Hồng có diễn biến khác biệt hơn. Doanh nghiệp này niêm yết giá ở mức 164,0–166,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn mặt bằng chung. Đáng chú ý, giá mua vào giảm tới 5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 4,5 triệu đồng/lượng. Nhờ đó, chênh lệch mua – bán chỉ còn 2,5 triệu đồng, hẹp hơn so với nhiều đơn vị khác.