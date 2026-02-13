Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua các kênh tương tác trực tuyến của Cục CSGT, lực lượng CSGT đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm một trường hợp xe khách chở quá số người quy định trên tuyến cao tốc, góp phần bảo đảm an toàn cho hành khách và người tham gia giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Phòng 6/Cục CSGT) đã khẩn trương tổ chức xác minh thông tin phản ánh được gửi qua kênh Zalo của Cục trưởng. Ngày 13/2/2026, đơn vị tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát 23C-045.XX. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng trực tiếp kiểm đếm và xác định phương tiện có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.

Người điều khiển phương tiện là lái xe L.V.Đ. (sinh năm 1986, trú tại phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang). Kết quả xác minh cho thấy tài xế điều khiển xe khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300km nhưng chở tới 83 người, trong khi phương tiện chỉ có 45 chỗ ngồi theo quy định.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 0007201/BB-VPHC ngày 13/2/2026 đối với lái xe L.V.Đ. về hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ. Với hành vi này, tài xế bị xử phạt 57 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã T.M.D.V. T.P.2 (địa chỉ tại số 321 Tổ 8 Trần Phú, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang), lực lượng chức năng cũng lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi để người làm công điều khiển phương tiện chở quá số người theo quy định, căn cứ khoản 6 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mức xử phạt đối với chủ phương tiện là 150 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng phù hiệu "Xe tuyến cố định" trong thời hạn 2 tháng.

Việc tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh qua nền tảng trực tuyến cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng CSGT trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời khuyến khích người dân tích cực tham gia giám sát, cung cấp thông tin vi phạm.