Cảnh tượng khó tin tại tiệm vàng ở TP.HCM: Xếp hàng từ nửa đêm gà gáy để mua quà mừng cưới con cháu

Rạng sáng 22/10, nhiều người đã có mặt trước cửa hàng vàng Mi Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định - TP.HCM) để xếp hàng chờ mua vàng.

Ghi nhận lúc 5h sáng, khu vực trước cửa tiệm đã chật kín, hàng dài người đã nối đuôi nhau dọc vỉa hè. Ai nấy đều cầm theo túi nhỏ, nước uống, ghế xếp.

Từ sáng sớm người dân đã xếp hàng bên ngoài tiệm vàng Mi Hồng (TP.HCM)

Hàng dài người đã nối đuôi nhau chờ đến lượt vào mua vàng

Khoảng 6h30 sáng, cửa hàng bắt đầu mở cửa, nhân viên nhanh chóng bố trí lại hàng, phát số thứ tự cho từng người để đảm bảo quy trình mua bán diễn ra trật tự và an toàn. Đến khoảng 7h bắt đầu hoạt động giao dịch.

Do lượng khách quá đông, nhân viên cửa hàng đã phát số thự tự cho từng người ngồi đợi

Dù phải chờ đợi khác lâu nhưng nhiều khách hàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi từ tờ mờ sáng

Đến từ lúc 5h sáng, chị Nguyễn Thị Mỹ Diễm (phường Tân Hưng - TP HCM) phải xếp hàng chờ ở hàng thứ 8, rút kinh nghiệm từ những lần trước.

"Chưa bao giờ mình phải đi mua vàng trong hoàn cảnh như thế này, cứ nghĩ 5h sáng là đã sớm lắm rồi ai mà ngờ còn có những người đi từ 12h đêm. Mấy hôm trước mình có đến nhưng cũng không mua được vì hết vàng với đông quá người ta không nhận khách nữa. Vàng càng ngày càng lên nên chắc mọi người tranh thủ đi mua chứ sợ lên cao nữa không mua nổi, nay mà cửa hàng không giới hạn só lượng thì mình định sẽ mua hai chỉ", chị Diễm nói.

Dù đi xếp hàng từ 5h sáng nhưng số thự tự chị Diễm nhận được là tận 107

Chị Diễm không ngờ có những người đi xếp hàng từ tận 12h đêm

2h30 sáng đã có mặt, xếp hàng giữa dòng người, chị Hồng Thắm (phường Bình Thạnh - TP HCM) may mắn được lọt vào tốp đầu tiên mua vàng trong sáng ngày 22/10.

"Tính ra mình đi mua chắc phải cả chục lần rồi. Tổng cộng hơn 1 cây rưỡi vàng, những lần trước cũng phải đi sớm mà mua được một chỉ/người thôi nên cũng chưa đủ. Hôm nay may mắn lắm mới mua được hẳn 5 chỉ, mình còn bất ngờ luôn!", chị Thắm chia sẻ ngay sau khi mua được vàng.

Không khí nhộn nhịp bên ngoài tiệm vàng

Dịp cuối năm nhiều cặp đôi tổ chức đám cưới nên một số gia đình kiên nhẫn xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để mua trang sức làm quà mừng

Chị chia sẻ thêm lý do phải đi mua vàng trong đợt này là vì sắp tới gia đình có đám cưới nên phải chuẩn bị vàng cho người lớn trong nhà mừng cưới. "Mình là người trẻ trong nhà nên cũng ráng sắp xếp đi mua vàng cho người lớn, mỗi người mừng 1 - 2 chỉ vậy đó, chứ để người lớn đi cũng lo lắm, rồi xếp từ khuya nữa sức nào chịu nổi, hành trình mua vàng nó gian nan quá nhưng mà cũng may là xong rồi".