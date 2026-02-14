Cảnh tượng khó tin tại nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội lúc 23h đêm 26 Tết

Theo ghi nhận, vào chiều tối ngày 26 Tết, tại các tuyến phố kinh doanh thời trang trên địa bàn Hà Nội, rất nhiều cửa hàng đã triển khai chương trình giảm giá nhằm kích cầu mua sắm Tết. Những tấm bảng thông báo "Sale kịch sàn 70%", "Xả hết, nghỉ Tết sớm", "Giảm giá 50%" được treo ngay trước cửa, thu hút lượng lớn người dân ghé tới mua sắm.

Do khách hàng chủ yếu là dân văn phòng và các bạn trẻ nên các cửa hàng thường chật kín khách vào buổi chiều sau giờ tan làm và buổi tối.

Áo dài, áo khoác dạ, áo len… đồng loạt giảm giá sâu, trở thành mặt hàng “hot” những ngày giáp Tết.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều cửa hàng thời trang trên phố Chùa Bộc và Cầu Giấy sẽ mở cửa đến hết trưa ngày 29 Tết. Ngoài ra, thời gian đón tiếp khách hàng sẽ kéo dài tới 11h đêm mỗi ngày.

"Bọn mình mở bán muộn hơn, nhiều khi tới 11h đêm nhằm đảm bảo khách hàng được mua sắm thoải mái và tranh thủ tăng thêm doanh số trong đợt cuối năm", một nhân viên bán hàng tại shop thời trang nữ trên đường Cầu Giấy chia sẻ.

Bảo vệ tất bật sắp xếp xe ngay ngắn trước cửa hàng, đồng thời kiên nhẫn bao quát xung quanh để đảm bảo an ninh giữa dòng khách đông đúc giờ tan tầm.

Ngoài đội ngũ nhân viên bán hàng, lực lượng bảo vệ, trông xe tại cửa hàng cũng phải làm ciệc liên tục để sắp xếp phương tiện gọn gàng. Điều này giúp hạn chế ùn tắc và đảm bảo an ninh cho người mua sắm.

Các mặt hàng được săn đón nhiều nhất trong dịp cận Tết như áo dài, áo khoác dạ và áo len,... cũng được gắn giá sale kịch sàn.

Nhiều người sẵn sàng đỗ xe ở ven đường, chờ bạn gái vào mua sắm và thử đồ gần 1 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, họ cho biết mỗi năm chỉ có một dịp Tết nên cũng không ngại đợi lâu.