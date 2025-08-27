Cảnh tượng khó tin ở Đông Anh

Khán giả dầm mưa 6 tiếng, "cháy" hết mình với dàn nghệ sĩ

Concert Việt Nam trong tôi diễn ra vào 20h ngày 26/8, tuy nhiên từ khoảng 17h, hàng nghìn người đã đổ về Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) để xếp hàng vào khu vực sân khấu. Chương trình được tổ chức khi Hà Nội liên tục đổ mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu, khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn.

Các tuyến đường hướng về nơi tổ chức concert Việt Nam trong tôi tắc cứng do ngập sâu. Thời gian di chuyển tới địa điểm tổ chức concert theo đó cũng kéo dài hơn. Có khán giả mất khoảng 2 tiếng để đến được Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Biển người đội mưa xem concert tối 26/8 ở Đông Anh. Ảnh: Việt Hùng.

Chị Nguyễn Thị Mai (Bắc Ninh) khởi hành từ nhà lúc 17h và có mặt tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia lúc 19h trong cơn mưa tầm tã ở Hà Nội. "Tôi rất hào hứng dù phải vượt qua chặng đường mưa xối xả, mưa trắng trời, không thể nhìn thấy đường. Tôi mong muốn được hòa mình cùng hàng nghìn, hàng vạn trái tim yêu nước trong concert nên không quản ngại khó khăn", chị Mai chia sẻ.

Một khán giả đến từ Đông Anh cũng hào hứng chia sẻ hành trình trải nghiệm concert của mình. "Nhà gần điểm tổ chức concert nên tôi di chuyển không quá khó khăn. Tuy nhiên, trời mưa to, nghệ sĩ vẫn biểu diễn, tôi cũng quyết đứng dưới mưa, cổ vũ hết mình cho các nghệ sĩ biểu diễn", chị Huệ cho biết.

Theo ghi nhận của báo Tiền Phong , dù trời mưa to không ngớt nhưng khán giả vẫn lấp kín khu vực sân khấu concert. Nhiều khán giả thậm chí có mặt từ 15h để có vị trí sát sân khấu. Những khu vực đứng nhanh chóng được lấp đầy. Khoảng 17h, các khu vực đứng xem concert đã đông kín người. Họ đứng dưới mưa tầm tã để đợi đến giờ chương trình mở màn.

Khán giả có mặt từ sớm để giữ chỗ đẹp nhất trong concert. Ảnh: Duy Phạm

Đúng 20h, chương trình bắt đầu bằng tiếng nhạc EDM kết hợp nhạc cụ dân tộc dồn dập. Không gian Trung tâm Triển lãm Quốc gia như vỡ òa, mở ra bữa tiệc âm nhạc đậm đà bản sắc, thấm đẫm tinh thần dân tộc.

Nối tiếp không khí sôi động của bản nhạc EDM, tiết mục mashup Tôi là người Việt Nam - Quê hương Việt Nam do ca sĩ Anh Tú và Dương Hoàng Yến thể hiện, như lời chào gửi đến hàng nghìn khán giả.

Kéo dài hơn 120 phút, Việt Nam trong tôi là hành trình đưa khán giả đi từ hào hùng, sôi động đến lắng đọng, suy tư. Mỗi tiết mục, mỗi lời ca, mỗi khoảnh khắc giao lưu đều gợi nhắc về một Việt Nam tươi đẹp, nơi ký ức, hiện tại và khát vọng tương lai cùng hòa quyện.

Concert Việt Nam trong tôi được ví như bữa tiệc âm nhạc đậm đà bản sắc, thấm đẫm tinh thần dân tộc. Ảnh: Đức Hoàng.

Các tiết mục trong chương trình: Tổ quốc trong ánh Mặt Trời , Cầu vồng lấp lánh , mashup Miền an nhiên - Nhớ mãi chuyến đi này, Đại lộ Mặt trời , Cứ chill thôi , Mùi tổ ấm , Kiếp sau vẫn là người Việt Nam... vừa gợi nhớ về những tháng năm oanh liệt của cha ông - những người đã kiên cường giữ vững từng tấc đất để hôm nay ta được sống trong độc lập, tự do, vừa là những lời tâm sự của thế hệ trẻ về niềm tin, khát vọng xây dựng một đất nước phồn vinh, hùng cường.

Thông điệp đầy nhân văn

Concert Việt Nam trong tôi khép lại với nhiều xúc động và yêu thương. Chương trình đã quyên góp được 4,2 tỷ đồng gửi tới đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 5, tạo nên một dấu ấn đẹp trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trước khi diễn ra concert, Ban tổ chức chương trình cũng thông báo tổ chức hoạt động quyên góp để sẻ chia với đồng bào miền Trung. Theo đó, đại diện ban tổ chức nhấn mạnh âm nhạc trong concert hôm nay không chỉ là nghệ thuật, mà còn là sợi dây kết nối triệu trái tim, cùng chung nhịp đập của tình quê hương, nghĩa đồng bào.

"Hãy cùng nhau làm nên một concert của lòng nhân ái, đoàn kết - truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đêm nhạc hôm nay chính là lời nhắc nhở, dù gian khó thế nào, người Việt Nam luôn biết đứng bên nhau, vượt qua bão tố, để một Việt Nam kiêu hãnh và yêu thương mãi ngời sáng trong trái tim mỗi chúng ta", ban tổ chức chương trình thông báo.

Ngay trên sân khấu Việt Nam trong tôi , ca sĩ Đức Phúc đã trực tiếp ủng hộ 150 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5.

Ca sĩ Đức Phúc đã quyên góp 150 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi con bão số 5. Ảnh: Việt Hùng.

Theo Ban tổ chức, sự hiện diện và tình cảm chân thành của khán giả đã tiếp thêm sức mạnh cho chương trình, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt Nam trong lúc đồng bào miền Trung đang oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề của cơn bão số 5.

“Chúng tôi vô cùng xúc động và biết ơn khi chương trình đã nhận được sự ủng hộ với tổng số tiền lên đến 4,2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển đến tận tay những người dân miền Trung đang gặp khó khăn, góp phần giúp họ vượt qua giai đoạn đầy thử thách này”, ban tổ chức chương trình bày tỏ.