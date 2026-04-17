Cảnh tượng hiếm thấy ở Hà Nội lúc 9h sáng

Phạm Trang, ảnh: NXH |

Dù đã qua giờ cao điểm buổi sáng, nhiều khu vực Hà Nội vẫn chìm trong ánh sáng lờ mờ như chạng vạng, kèm theo gió và mưa nhỏ.

Sáng 17/4, ghi nhận tại nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội, bầu trời tối đen dù đã hơn 9h sáng.

Mây đen tiếp tục kéo đến dày đặc, khiến không gian càng thêm u ám. Trời tối sầm khiến tầm nhìn giảm đáng kể, toàn bộ phương tiện di chuyển trên đường đều phải bật đèn để đảm bảo an toàn.

Dù đã 9h sáng nhưng các phương tiện đi trên đường vẫn phải bật đèn (Ảnh: NXH)

Nhiệt độ cũng giảm nhẹ, thời tiết mát mẻ hơn những ngày trước đó (Ảnh: NXH)

Mưa nhỏ kèm gió khiến nhiều người mặc áo mưa (Ảnh: NXH)

Bầu trời âm u dù đã gần trưa

Theo quan sát, gió cũng bắt đầu thổi mạnh từ sớm, kèm theo mưa nhỏ rải rác. Không khí trở nên âm u, nặng nề, khác hẳn trạng thái thường thấy vào giờ này. Tại một số tuyến đường lớn, mật độ phương tiện vẫn đông nhưng di chuyển chậm hơn do tầm nhìn giảm. Cùng với đó, sau nhiều ngày oi nóng, nhiệt độ tại thành phố cũng giảm từ 4 - 5 độ C, thời tiết mát mẻ.

Theo tin cảnh báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát lúc 08h15, các khối mây đối lưu từ phía tây bắc đang di chuyển về Hà Nội, bao gồm khu vực Trung Giã, Kim Anh, Nội Bài và Sóc Sơn. Vùng mây này tiếp tục mở rộng và có xu hướng lan vào khu vực nội thành.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong khoảng 15 phút đến 3 giờ tới, các khu vực trên có thể xuất hiện mưa rào và dông. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, sau đó lan rộng sang các khu vực lân cận.

Diễn biến thời tiết bất thường khiến nhiều người dân không khỏi bất ngờ, đặc biệt khi thời điểm này thường là lúc trời đã sáng rõ. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần hạn chế di chuyển khi có dông mạnh, chú ý an toàn trước các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sét và gió giật.

