Cảnh tượng hiếm thấy: Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc dòng người, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 21h tối qua để nhận vé concert

Hàng ngàn người dân, chủ yếu là bạn trẻ, đã xếp hàng xuyên đêm trong thời tiết oi bức trước Nhà hát Lớn Hà Nội để chờ nhận vé miễn phí concert “Việt Nam trong tôi”.
Sáng 21/8, khung cảnh trước điểm phát vé concert “Việt Nam trong tôi” vẫn rộn ràng khi từng hàng dài người dân và bạn trẻ kiên nhẫn chờ đợi sau một đêm thức trắng. Nhờ hàng rào và lối đi được ban tổ chức dựng sẵn, dòng người xếp hàng ngay ngắn, trật tự hơn, không còn cảnh chen lấn, xô đẩy như buổi sáng trước đó.
Giữa không khí háo hức ấy, nhiều bạn trẻ vẫn còn tựa lưng bên hàng rào, gục đầu trên balo để chợp mắt sau một đêm dài chờ đợi.