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Cảnh tượng bất ngờ trong tiệm gội đầu tại TP.HCM hút 1,5 triệu lượt xem

Lam Giang (Tổng hợp)
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Nhiều người bày tỏ thích thú khi xem đoạn clip.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một chú chó tên Tèo biết nhận hàng ship giúp chủ. Theo đoạn clip, thời điểm có shipper đến giao hàng, chủ tiệm đang bận gội đầu cho khách và liền gọi: “Tèo ơi, Tèo, lấy hàng”. Ngay lập tức, chú chó từ trong nhà chạy ra, nhận lấy gói hàng, vẫy đuôi mừng rỡ rồi đem hàng vào cho cô chủ.

Đoạn clip đã thu hút 1,5 triệu lượt xem, nhiều người thích thú và dành lời khen cho sự thông tin của chú chó.

Nghe tiếng chủ gọi, chú chó nhanh chóng chạy ra nhận hàng giúp.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (29 tuổi, trú phường Hòa Bình, TP.HCM) chủ nhân của chú chó tên Tèo cho biết nhận hàng là công việc thường xuyên của Tèo. Mẹ của Tèo được ba mẹ của chị Trang ở quê chăm sóc. Sau khi Tèo chào đời, chị Trang mang chú chó lên TP.HCM để nuôi, đến nay cũng đã được 8 tháng. Mẹ của Tèo rất thông minh nhưng không may đã bị bắt trộm.

Chị Trang chia sẻ, khi shipper gọi điện hoặc kêu ra nhận hàng, chị tập cho Tèo ra lấy giúp. Dần dần, chú chó đã quen nên chỉ cần thấy shipper hay cô chủ gọi là sẽ nhanh chóng chạy ra cửa lấy hàng. Shipper mỗi lần thấy Tèo ra nhận hàng đều rất bất ngờ và khen chú chó dễ thương, thông minh.

Theo chị Trang, chú chó rất thông minh, nghe lời chủ và không có những thói quen xấu như: cắn dép, đi vệ sinh bừa bãi.

Chia sẻ thêm về thú cưng của mình, chị Trang tiết lộ Tèo là giống chó cỏ nên chế độ ăn uống bình thường chứ không có gì đặc biệt. Hằng ngày, gia đình ăn gì thì chị sẽ để phần cho chú chó ăn riêng sau khi mọi người ăn xong. Chị Trang đã tiêm vắc xin cho thú cưng đầy đủ. Do chưa quen với việc đeo rọ mõm nên chú chó chưa được chủ cho ra khỏi nhà.

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