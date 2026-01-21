Những ngày cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm tăng cao, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại TP.HCM thường diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy nhiều khu vực đã trở nên thông thoáng hơn khi lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý, đồng thời tiểu thương cũng chủ động phối hợp, chấp hành.

Tại khu vực Chợ Lớn, Đội CSGT Chợ Lớn thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an phường Chợ Lớn tổ chức tuần tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị. Đợt cao điểm tập trung vào tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhằm thiết lập lại trật tự an toàn giao thông trước mùa mua sắm cuối năm.

Con đường trở nên gọn gàng, vỉa hè thông thoáng có thể giúp người dân có thể đi bộ dễ dàng hơn, đặc biệt trong dịp cao điểm (Ảnh: Di Anh)

Trên đường Hải Thượng Lãn Ông, tuyến phố chuyên bán đồ trang trí Tết của khu vực Chợ Lớn, không khí mua bán vẫn sôi động với đủ loại mặt hàng như đèn lồng, câu đối, bao lì xì, dây treo trang trí, vật phẩm phong thủy. Những năm trước, các cửa hàng tại đây thường bày hàng tràn lan ra vỉa hè, thậm chí lấn xuống lòng đường để chèo kéo khách, khiến người đi bộ gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi lực lượng CSGT và trật tự đô thị xuất hiện, khung cảnh nhanh chóng thay đổi. Hàng hóa, bảng hiệu, dây treo được các tiểu thương thu gọn vào bên trong. Con đường vốn chật kín đồ đạc trở nên gọn gàng, vỉa hè thông thoáng, người dân có thể đi bộ dễ dàng hơn.

Chia sẻ với phóng viên, bà Q.G. (ngụ Chợ Lớn, TP.HCM) cho biết: “Dọn dẹp cũng tốt mà. Buôn bán nhiều khi lấn chiếm lòng lề đường, nhưng nhắc thì ai cũng chấp hành. Ở đây chủ yếu bán sỉ, hàng nhiều nên khó tránh bày ra. Nói chung nếu được nhắc nhở thì mình dọn vô thôi.”

Không chỉ riêng khu vực Chợ Lớn, trên nhiều tuyến đường khác như Nguyễn Xí, Phạm Văn Đồng, lực lượng chức năng cũng đồng loạt ra quân (Ảnh: Di Anh)

Các hộ kinh doanh được nhắc nhở tháo dỡ mái che, quầy hàng lấn chiếm, buộc khắc phục ngay để trả lại vỉa hè cho người đi bộ (Ảnh: Di Anh)

Vi phạm phổ biến vẫn là bày bán hàng hóa tràn ra vỉa hè, sử dụng xe đẩy làm quầy hàng lưu động, dựng bàn ghế kinh doanh ăn uống... (Ảnh: Di Anh)

(Ảnh: Di Anh)

Sau các đợt kiểm tra, nhiều vật dụng như ô dù, bàn ghế, bảng hiệu đã bị thu giữ (Ảnh: Di Anh)

Bên cạnh việc xử phạt, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, kêu gọi người dân chấp hành đúng quy định nhằm hướng tới một không gian đô thị gọn gàng, an toàn hơn trong dịp Tết.

Một tiểu thương cho biết: “Bị nhắc thì làm đúng quy định thôi, không lấn chiếm lòng lề đường nữa.” Tuy vậy, cũng có ý kiến bày tỏ khó khăn: “Dọn thì sạch sẽ thật, nhưng khu Chợ Lớn hàng hóa nhiều. Xếp hết vào trong thì buôn bán khó lắm, nhất là thời buổi làm ăn đang khó khăn.”

Ghi nhận cho thấy, dù còn những vướng mắc giữa nhu cầu mưu sinh và yêu cầu giữ gìn trật tự đô thị, việc tăng cường kiểm tra kết hợp nhắc nhở đã giúp nhiều tuyến đường tại TP.HCM trở nên “dễ thở” hơn trong những ngày cận Tết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và mua sắm.