Cảnh trái ngược trên công trường cao tốc 18.000 tỷ: Đoạn đã trải nhựa, đoạn chưa giải phóng mặt bằng

Dự án chia làm 3 thành phần, trong đó thành phần 1 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai làm chủ quản dài 16 km, thành phần 2 dài 18,2km do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ quản, thành phần 3 dài 19,5 km do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm chủ quản.