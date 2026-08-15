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Cảnh sát xác minh cọc tiền 200 triệu đồng đựng trong túi màu đỏ nằm chơ vơ trên Quốc lộ 12A

Nam An
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CSGT Quảng Trị phát hiện túi tiền chứa khoảng 200 triệu đồng bên đường, nhanh chóng xác minh và tìm được chủ nhân để trao trả.

Ngày 14/8, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một túi tiền có giá trị lớn bị đánh rơi bên đường và nhanh chóng xác minh, tìm chủ nhân để trao trả.

Cảnh sát xác minh cọc tiền 200 triệu đồng đựng trong túi màu đỏ nằm chơ vơ trên Quốc lộ 12A - Ảnh 1.

CSGT trao trả cọc tiền đánh rơi cho anh Trương Quang Phú. Nguồn ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Theo đó, khoảng 8h35 ngày 14/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km 4+400 Quốc lộ 12A, thuộc địa phận phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, Tổ tuần tra, kiểm soát do Thiếu tá Hoàng Anh Tuấn làm Tổ trưởng, cùng Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn phát hiện một túi màu đỏ bên đường.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong túi có một số tiền mặt với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng. Nhận thấy đây là tài sản có giá trị lớn của người dân đánh rơi, các cán bộ Cảnh sát giao thông đã chủ động xác minh, thu thập thông tin để nhanh chóng tìm chủ nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và thông tin xác minh ban đầu, tổ công tác xác định người có khả năng là chủ nhân số tài sản trên là anh Trương Quang Phú (SN 1964, trú tại xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Tổ công tác sau đó liên hệ Công an phường Ba Đồn để phối hợp xác minh, tiếp nhận và bàn giao sự việc, qua đó bảo đảm tài sản được quản lý, xử lý đúng quy định và sớm trao trả cho người đánh mất.

Từ ngày mai, quy định xử phạt giao thông mới chính thức có hiệu lực, tài xế cần lưu ý
Tags

Quốc lộ 12A

Công an tỉnh Quảng Trị

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