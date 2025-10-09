HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cảnh sát vừa bắt giữ nghi phạm sát hại 2 người vào 3 năm trước

Duy Anh |

Đối tượng Vì Văn Tăm đã thực hiện hành vi dùng rìu giết 2 người tại lán nương sau đó bỏ trốn lên rừng.

Công an tỉnh Sơn La cho biết, ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Sơn La cho biết đã bắt giữ thành công đối tượng Vì Văn Tăm, sinh năm 1989, trú tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nay là xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La, là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người.

Vì Văn Tăm bị bắt tại khu vực rừng núi thuộc bản Mường An, xã Xuân Nha.

Cảnh sát vừa bắt giữ nghi phạm sát hại 2 người vào 3 năm trước- Ảnh 1.

Đối tượng Vì Văn Tăm tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Sơn La).

Trước đó, ngày 18/1/2022, đối tượng Vì Văn Tăm đã thực hiện hành vi dùng rìu giết 2 người tại lán nương thuộc bản Sò Lườn, xã Chiềng Sơn, sau đó bỏ trốn lên rừng. 

Cơ quan điều tra đã tổ chức điều tra, truy tìm nhưng chưa truy bắt được, ngày 4/2/2022 Văn phòng Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với đối tượng.

