Ngày 15/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Đinh Thị Thanh Huyền (sinh năm 1990, trú phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột).

Lý do, đối tượng này bị một vợ chồng ở TP Buôn Ma Thuột tố giác về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh 2 tháng kể từ ngày 13/8- 8/10 để phục vụ việc kiểm tra, xác minh vụ việc.

Đối tượng Đinh Thị Thanh Huyền từng bị cảnh báo có dấu hiệu lừa đảo

Liên quan đến sự việc trên, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cũng ra quyết định truy tìm đối tượng Huyền để phục vụ công tác xác minh, điều tra theo đơn tố giác tội phạm .

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các đơn vị có liên quan, Cục C01, CO2, V06 – Bộ Công an; – Phòng PC01 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy đối tượng Huyền, đề nghị thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk.