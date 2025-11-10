Theo tờ Bangkok Post, Trung tướng Surapol Prembut - Cục trưởng Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ cao - cho biết Tòa án Hình sự Thái Lan phát lệnh bắt ông Ly Yong Phat, trợ lý của ông là Chokchai Supapha (37 tuổi), cùng ba người Trung Quốc.

Cảnh sát tin rằng nhóm này nhận và hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt từ các mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

Lệnh bắt được ban hành ngày 6/11, chỉ hai tuần sau khi Thủ tướng Anutin Charnvirakul ký quyết định thu hồi quốc tịch Thái Lan của ông Ly Yong Phat do nghi ngờ liên quan đến các hoạt động phi pháp.

Ông Ly Yong Phat.

Ngay sau đó, cảnh sát phối hợp với Cục Chống Rửa tiền khám xét 36 địa điểm tại Bangkok và tỉnh Trat – khu vực giáp Campuchia – có liên quan đến ông Ly, thu giữ tài sản trị giá khoảng 400 triệu baht (12,3 triệu USD).

Ông Ly Yong Phat, còn được biết đến với tên Thái là Phat Suphapa, hiện giữ chức thượng nghị sĩ đảng Nhân dân Campuchia (CPP). Những năm gần đây, ông Ly bị cáo buộc liên quan đến các trung tâm lừa đảo mạng tại Campuchia. Năm ngoái, Mỹ và Anh áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông và hai công ty thuộc sở hữu của ông cũng vì các cáo buộc liên quan. Campuchia khi đó đã chỉ trích lệnh trừng phạt này.

Vụ việc được xem là một phần trong chiến dịch của chính phủ Thái Lan nhằm xóa bỏ tội phạm mạng xuyên quốc gia, đặc biệt sau khi Mỹ và Anh phối hợp trừng phạt Prince Holding Group, tập đoàn Campuchia bị cáo buộc điều hành các “trại lừa đảo” quy mô lớn.

Thủ tướng Anutin cam kết mở “cuộc chiến không khoan nhượng” với ngành công nghiệp lừa đảo, mà ông mô tả là “căn bệnh ung thư đang tàn phá đất nước, phá vỡ gia đình và hủy hoại danh tiếng quốc gia”.

Campuchia gần đây cũng đẩy mạnh các chiến dịch truy quét tội phạm lừa đảo trực tuyến, dẫn đến hàng nghìn nghi phạm bị bắt giữ. Nước này cũng thực hiện nhiều chiến dịch truy quét quy mô lớn có sự phối hợp chặt chẽ cùng các đối tác nước ngoài.