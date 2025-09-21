Cảnh sát phát hiện thi thể diễn viên Trần Quang Tiền sau nhiều ngày mất liên lạc

Làng giải trí Hoa ngữ đang bàng hoàng trước thông tin nam diễn viên nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc) Trần Quang Tiền đột ngột qua đời ở tuổi 55. Theo China Times , thi thể của anh được phát hiện tại nhà riêng vào ngày 19/9.

Cảnh sát cho biết, sáng cùng ngày họ nhận được tin báo từ một người bạn của Trần Quang Tiền, người này cho hay đã nhiều ngày không thể liên lạc với anh. Khi lực lượng chức năng phá cửa vào nhà, họ phát hiện nam diễn viên đã tử vong. Hiện trường không xuất hiện dấu vết bất thường, vì vậy khả năng án mạng ban đầu đã được loại trừ.

Cái chết bất ngờ của diễn viên Trần Quang Tiền gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ. (Ảnh: China Times)

Thông tin về sự ra đi của Trần Quang Tiền nhanh chóng gây chấn động, khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng. Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự thương tiếc, chia sẻ ký ức về những vai diễn để lại nhiều ấn tượng của anh.

Trong sự nghiệp, Trần Quang Tiền là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Anh ghi dấu ấn với khán giả qua các tác phẩm điện ảnh ăn khách như David Loman và Siêu cấp thiên binh . Với lối diễn xuất tự nhiên, gần gũi, anh từng là cái tên được yêu mến trong lòng công chúng.

Tuy nhiên, những năm gần đây, Trần Quang Tiền ít xuất hiện trên màn ảnh. Anh chuyển hướng sang phát triển mạng xã hội và thử sức trong lĩnh vực kinh doanh, khiến thông tin về đời sống cá nhân và sự nghiệp trở nên hiếm hoi hơn. Chính vì vậy, tin tức về cái chết bất ngờ của anh càng khiến nhiều người không khỏi sửng sốt.

Sự ra đi của Trần Quang Tiền để lại khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ cũng như giới nghệ sĩ Hoa ngữ. Hiện nguyên nhân chính xác cái chết của nam diễn viên vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.



