HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cảnh sát phát hiện có người đứng tên hơn 7.000 xe mô tô

Thanh Hà |

Qua rà soát, lực lượng CSGT phát hiện có những cá nhân đứng tên hơn 7.000 phương tiện mô tô, có cá nhân đứng tên hơn 100 phương tiện ô tô...

Ảnh minh họa. Thanh Hà

Theo thông tin từ Cục CSGT, qua công tác làm sạch dữ liệu đăng ký xe, lực lượng CSGT phát hiện có nhiều trường hợp 1 cá nhân đứng tên chủ xe với rất nhiều phương tiện. Cụ thể, có những cá nhân đứng tên hơn 7.000 phương tiện mô tô, có cá nhân đứng tên hơn 100 phương tiện ô tô...

Sau khi xác minh cho thấy hầu hết các cá nhân này đều làm nghề buôn bán xe, các phương tiện được mua bán qua giấy viết tay, không làm các thủ tục sang tên theo quy định.

Theo quy định, các cá nhân đứng tên chủ xe đối với các phương tiện này sẽ phải chịu trách nhiệm đối với các phương tiện mình đang sở hữu (đứng tên trên giấy đăng ký xe), các thông báo vi phạm “phạt nguội” vẫn được gửi cho các cá nhân trên đăng ký xe.

Chủ xe sẽ bị tạm dừng đăng ký, đăng kiểm hoặc tạm ngừng cấp đổi giấy phép lái xe.

Do đó, thực hiện việc khai báo thu hồi biển số xe và đăng ký xe theo quy định, cũng là giúp chính mình không vướng bận trách nhiệm pháp lý liên quan đến phương tiện.

