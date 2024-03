Cảnh sát Mỹ bồi thường 4 triệu USD cho một bà lão vì nghe lời Find My

Theo Fox News, người phụ nữ là bà Ruby Johnson đang ở nhà xem TV vào ngày 4/1/2022 thì “nghe thấy tiếng loa phóng thanh ầm ĩ bên ngoài nhà mình ở khu phố Montbello của Denver (tiểu bang Colorado, Mỹ). Các sĩ quan SWAT với súng trường K9 và đơn vị chó nghiệp vụ “ra lệnh cho bất kỳ ai trong nhà giơ tay ra ngoài”. Bà Johnson rời khỏi nhà trong chiếc áo choàng tắm và bị cảnh sát hỏi liệu bà có mang súng trên người không.

Báo cáo cho biết cảnh sát “đang tìm kiếm một chiếc xe bán tải và súng bị đánh cắp ngày hôm trước từ nhà để xe của khách sạn Denver” và đã nhận được lệnh khám xét nhà bà Johnson “dựa trên các tín hiệu ping từ ứng dụng Find My trên iPhone đã bị bỏ lại” trong chiếc xe tải có vẻ như đã đậu gần nhà bà Johnson.

Dựa trên thông tin này, cảnh sát được cho là đã ập vào nhà của bà Johnson và làm hư hại tài sản bên trong. Giờ đây, sau một vụ kiện, bà Johnson đã được thẩm phán yêu cầu lực lượng SWAT bồi thường số tiền 4 triệu USD cho hành động lẽ ra không nên xảy ra ngay từ đầu.

Như đã nói, cảnh sát đã có được lệnh khám xét nhà của bà Johnson dựa trên tín hiệu ping Find My từ một chiếc iPhone bị đánh cắp. Theo bản khai của thám tử Gary Staab, ông cung cấp ảnh chụp màn hình của ứng dụng với một vòng tròn kéo dài “ít nhất sáu ngôi nhà khác nhau, nơi có thể có điện thoại”.

Vụ kiện cáo buộc lệnh bắt giữ được đưa ra không đúng cách vì Staab không đề cập đến những hạn chế của công nghệ Find My. Trong khi những chiếc iPhone tốt nhất của Apple, iPhone 15 và iPhone 15 Pro, có thể được định vị với độ chính xác cực cao nhờ tính năng Find My được cung cấp bởi chip Ultra Wideband, các thiết bị khác không được hưởng lợi từ công nghệ này và Find My đôi khi có thể khá rộng và không hữu ích. Tuy nhiên, SWAT vẫn tin tưởng vào đó.

Quan trọng hơn, cảnh sát không chỉ đột kích nhầm nhà mà còn đập phá “bức tượng búp bê yêu quý được thiết kế giống hệt Johnson” và dùng chổi nhà bếp “đập vỡ trần nhà để khám xét căn gác mái”. Họ cũng dùng một chiếc búa đập phá cửa trước của bà, mặc dù Johnson đã khai với cảnh sát nơi mở cửa gara.