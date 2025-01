Ngày 19/1, Đội Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Đà Nẵng ) đã bàn giao các nhóm thanh thiếu niên cho công an phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) và công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) để tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát 113 tiếp nhận tin báo về vụ việc tại khu vực trên đường Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) có 1 nhóm thanh thiếu niên tụ tập, gây rối đánh nhau.

Cảnh sát 113, Công an TP. Đà Nẵng tiếp cận hiện trường ngay trong đêm.

Tổ công tác Cảnh sát 113 nhanh chóng triển khai đến hiện trường, tuy nhiên, tại thời điểm trên không phát hiện vụ việc gì. Tiếp tục tuần tra tại khu vực kiệt K34 Âu Cơ thông với kiệt K57 Đồng Kè, lực lượng Cảnh sát 113 phát hiện có 5 đối tượng đang tụ tập, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Khai thác nhanh, 5 đối tượng khai nhận là Bùi Quang Tuyên (18 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc) Nguyễn Hoàng Duy Mẫn (19 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang; Trần Phúc Hậu (28 tuổi, trú tỉnh Bến Tre), Trần Gia Quyền (18 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), Chu Thị Tuyết Mai (17 tuổi, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.

Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ 2 cây kiếm và 2 xe mô tô.

Thu giữ vũ khí của nhóm thanh thiếu niên.

Trước đó, khoảng 1h05 cùng ngày, Đội Cảnh sát 113 tiếp nhận tin báo tại khu vực trên đường Tôn Đức Thắng (quận Cẩm Lệ) có 1 nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị hung khí đánh nhau.

Tổ công tác Cảnh sát 113 khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp cùng Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ tạm giữ 4 đối tượng nghi vấn, gồm: Phạm Hữu Khánh Hưng (18 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên Huế); Trần Văn Mẫn (17 tuổi), Nguyễn Xuân Pháp (17 tuổi); Lê Văn Hiền (19 tuổi, cùng trú tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

Đội Cảnh sát 113 chuyển hồ sơ, vụ việc cho Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ thụ lý, xác minh làm rõ.