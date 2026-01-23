HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cảnh sát lật tẩy "bí mật" trên chiếc xe tải đỗ bên đường

Đ.Nghĩa |

Một số lượng lớn thuốc lá không rõ nguồn gốc được phát hiện trên chiếc xe tải dừng đỗ bên đường.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện vụ vận chuyển trái phép thuốc lá không rõ nguồn gốc.

Cảnh sát phát hiện thuốc lá lậu trên xe tải đỗ bên đường tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Số thuốc lá không rõ nguồn gốc được phát hiện trên chiếc xe tải đỗ bên đường. Ảnh: Trần Khôi

Trước đó, lúc 2 giờ 50 phút ngày 21-1, tại Km 1+800 đường ĐT-579 thuộc địa phận thôn Ái Tử, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với công an xãphát hiện chiếc xe tải do M.Đ.L (SN 1991; ngụ phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) điều khiển đang dừng đỗ bên đường, có có biểu hiện nghi vấn.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên chiếc xe tải này có 15.000 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất.

Toàn bộ số thuốc lá này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

