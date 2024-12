Ngày 22/12, thượng tá Đàm Bảo Quân – Trưởng Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) cho biết, lực lượng cảnh sát vừa tiến hành kiểm tra căn nhà không số trong khu dân cư thuộc phường Tân Bình.

Tại căn nhà kể trên, cảnh sát phát hiện đây là một điểm tàng trữ pháo nổ lậu. Tổng số pháo cảnh sát thu giữ là hơn 200 kg. Các lực lượng chức năng đã đưa đối tượng Đ.V.T. (SN 1993, quê tỉnh Thanh Hóa) về trụ sở công an để điều tra, xử lý theo quy định.

Lãnh đạo Công an thành phố Dĩ An cho biết, là địa bàn giáp ranh với TPHCM và tỉnh Đồng Nai, tình hình an ninh trật tự tại vùng tam giác diễn biến phức tạp. Do đó, công an địa phương đã tăng cường tuần tra, theo dõi để kịp thời đấu tranh, xử lý các loại tội phạm , nhất là vào dịp lễ, tết.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng pháo lậu trong căn nhà không số ở Bình Dương

Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân không mua bán, sử dụng pháo nổ lậu. Đối với pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, người dân được phép mua sử dụng nhưng phải có hóa đơn để trình khi có lực lượng chức năng tới kiểm tra.

“Pháo do Bộ Quốc phòng sản xuất bán kèm hóa đơn, người dân mua về sử dụng không cần phải báo cơ quan chức năng. Khi lực lượng chức năng yêu cầu thì cần xuất trình hóa đơn chứng minh nguồn gốc là được. Người dân phải tự chịu trách nhiệm, không được tráo sản phẩm khác thay vào hoặc thêm số lượng khác với hóa đơn. Cơ quan chức năng có thể qua biện pháp nghiệp vụ để xác định sản phẩm đã sử dụng là do Bộ Quốc phòng sản xuất hay hàng không rõ nguồn gốc”- Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết.