Cảnh sát khu vực và cảnh sát phòng chống tội phạm cùng nhận hối lộ, bảo kê tội phạm

Ngày 19-1, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã phạt 2 bị cáo Đoàn Minh Lâm (SN 1992, cựu cảnh sát khu vực Công an phường 2, quận 4, TP HCM) và Hoàng Thanh Tùng (SN 1993, cựu cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường 2) mỗi người 7 năm tù, cùng về tội "Nhận hối lộ".

Phạm tội "Đưa hối lộ", bị cáo Nguyễn Văn Đức (SN 1994, thường trú tại TP Hà Nội) lãnh 4 năm tù giam.

Trước đó, TAND TP HCM từng trả hồ sơ vụ án trên, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến hành vi đưa- nhận hối lộ.



Ngày 31-3-2020, Công an quận 4 bắt quả tang Nguyễn Văn Đức cùng 5 người khác có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong một căn hộ trên địa bàn phường 2. Kiểm tra điện thoại di động của Đức, công an phát hiện tin nhắn trao đổi giữa Đức với Đoàn Minh Lâm và Hoàng Thanh Tùng (khi đó là cảnh sát khu vực, cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường 2).

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lâm và Tùng nghi ngờ Đức thuê căn hộ phục vụ việc sử dụng ma túy. Vì thế, Lâm và Tùng cùng đến kiểm tra nhưng không tìm ra vi phạm.

Sau đó, Đức tìm gặp hai cán bộ công an này rồi đặt vấn đề bảo kê với mức giá 5 triệu đồng/tháng. Dù Lâm, Tùng đồng ý nhưng Đức lại không làm như thỏa thuận.

Đầu tháng 10-2019, nhận tin báo căn hộ do Đức thuê gây mất trật tự nên Tùng đi kiểm tra. Tới nơi, Đức hứa đưa 50 triệu đồng nên Tùng đồng ý bỏ qua sai phạm. Nhận tiền, Tùng đưa cho Lâm 20 triệu đồng.

Tiếp đó, Đức thỏa thuận với Tùng mỗi tháng chuyển cho Tùng 2 triệu đồng. Đáp lại, Tùng và đồng nghiệp không kiểm tra hành chính căn hộ hoặc báo tin trước khi kiểm tra.

Từ cuối năm 2019 đến tháng 3-2020, Tùng nhận 6 triệu đồng, Lâm nhận 25 triệu đồng từ Đức. Cơ quan điều tra kết luận Tùng hưởng lợi 26 triệu, Lâm hưởng lợi 20 triệu trong những phi vụ bảo kê.

Tháng 3-2021, TAND quận 4 phạt Đức 8 năm tù về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".