Cảnh sát hình sự truy bắt Nguyễn Anh Phong

Ngày 2/11, theo thông tin từ Công an TPHCM cho biết, Cảnh sát hình sự Quận 1 vừa truy bắt Nguyễn Anh Phong, 37 tuổi, để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản". Phong là nhân viên thử việc tại một khách sạn trên địa bàn quận này.

Điều tra viên lấy lời khai đối tượng Nguyễn Anh Phong (Ảnh: Công an TPHCM).

Theo điều tra, ngày 23/10, anh Aurellien Raphael (42 tuổi, quốc tịch Pháp) đến lưu trú tại khách sạn trên đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1.

Sáng hôm sau, anh để số tiền khoảng 4000 Euro vào bên trong 2 phong bì, cho vào balô để tại góc phòng rồi rời khỏi khách sạn đi du lịch tại Củ Chi.

Đến khoảng 15h30' cùng ngày, anh Aurellien Raphael về lại khách sạn, vào phòng thì thấy ba lô có dấu hiệu bị lục lọi nên kiểm tra phát hiện bị mất số tiền 2.000 Euro để trong 2 phong bì.

Do thời điểm này anh Aurellien Raphael lo lắng và hoảng sợ nên chưa báo sự việc này cho lễ tân của khách sạn.

Đến ngày 24/10, anh Raphael rời khỏi khách sạn để tiếp tục đi du lịch tại TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Đến 17h cùng ngày, anh về khách sạn và đến Công an Phường Bến Thành, Quận 1 trình báo.

Nhận lại tài sản, anh Raphael vui mừng và hết lời khen ngợi Cảnh sát Việt Nam đã quyết liệt phá án trong thời gian sớm nhất và kịp thời thu hồi tài sản (Ảnh: Công an TPHCM).

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 1 và Công an Phường Bến Thành khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh.

Sau một ngày tiến hành truy xét, thu thập các tài liệu chứng cứ, ngày 25/10, Đội Cảnh sát hình sự triệu tập Nguyễn Anh Phong (uê Bến Tre) về trụ sở làm rõ.

Sau khi lấy trộm được 2000 Euro, Phong mang đến ba tiệm vàng trên địa bàn Quận 4, Quận 7 và TP Thủ Đức đổi lấy hơn 54 triệu đồng và tiêu xài cá nhân. Quá trình đổi tiền, Phong không nói rõ nguồn gốc ngoại tệ do đâu mà có nên các chủ tiệm vàng tiến hành giao dịch như bình thường. Sau khi biết rõ sự việc, các chủ tiệm vàng trên đã tự nguyện giao nộp lại số ngoại tệ cho cơ quan công an phục vụ điều tra.

Từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Phong để xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.