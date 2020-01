Cảnh sát Hà Nội hóa trang chống đua xe đêm giao thừa

Xử phạt “ma men” ngày Tết

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đơn vị đã lên kế hoạch huy động 100% cán bộ chiến sỹ ứng trực phân luồng, tuần tra kiểm soát.

Theo đó, Phòng CSGT bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát tại 381 nút giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố trước, trong và ngày đầu năm.

CSGT Hà Nội tăng cường phạt vi phạm nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Trong những ngày đầu và cuối kỳ nghỉ lễ, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ tăng cường cán bộ chiến sỹ tuần tra, phân luồng tại các tuyến đường ra vào thành phố, chống ùn tắc kéo dài, như: khu vực đường vành đai 3 trên cao; cửa ngõ phía Nam tại nút giao Pháp Vân – Thanh Trì – QL1A; cửa ngõ phía Bắc trên trục đường Phạm Văn Đồng – Bắc Thăng Long...

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội, các cung đường trên là những điểm nóng ùn ứ giao thông với lưu lượng phương tiện vận tải khách và xe cá nhân lớn.

Ngoài ra, CSGT Hà Nội sẽ tăng cường cán bộ, chiến sỹ phối hợp với công an các quận huyện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực có đình, chùa, điểm du lịch tâm linh.

Đại diện Phòng CSGT Hà Nội cũng cho biết, thực hiện Luật Phòng chống tác hại rượu bia, Nghị định 100 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, đơn vị cũng yêu cầu các đội địa bàn ngoài tuần tra kiểm soát, chống ùn tắc, còn duy trì tổ xử lý vi phạm.

Đặc biệt, xử nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra nạn, như: nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định, chở quá người...

“Phòng CSGT đã triển khai kế hoạch tới các đội địa bàn duy trì các tổ công tác tuần tra, xử lý vi phạm kể cả các ngày 30, mồng 1, mồng 2, mồng 3 Tết nhằm kiên quyết xử lý vi phạm, hạn chế tai nạn, đảm bảo an toàn cho người dân vui Tết, đón xuân”, đại diện Phòng CSGT Hà Nội nhấn mạnh.

Chống đua xe đêm giao thừa

Đại diện Phòng CSGT Hà Nội cũng thông tin, đơn vị đã lên kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đêm giao thừa 30 Tết Nguyên đán.

Ngoài nhiệm vụ phân luồng giao thông, 30 tổ cảnh sát liên ngành 141 sẽ luân phiên cắm chốt phát hiện, xử lý các hành vi lạng lách đánh võng, mang theo vật liệu nổ vũ khí, đốt pháo, đặc biệt tại 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

Khi người dân đón giao thừa, CSGT cũng phối hợp lực lượng CSCĐ, công an các quận huyện địa bàn ngăn chặn các hành vi cổ vũ đua xe, đua xe trái phép.

Công an Hà Nội lên kế hoạch phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đêm 30 Tết.

Còn lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, để phục vụ người dân xem pháo hoa đêm giao thừa, đơn vị huy động hàng trăm cán bộ CSTT, CSCĐ, công an các phường trực 100% quân số đảm bảo trật tự.

Trong đêm giao thừa, nhiều tổ cảnh sát mật phục hóa trang lưu động quanh hồ Gươm nhằm phát hiện, ngăn chặn các đối tượng có hành vi gây rối, bẻ cây hái lộc, đua xe trái phép, trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, Công an quận Hoàn Kiếm cũng bố trí tổ cảnh sát cứu hộ cứu nạn, xuồng máy ứng trực giữa hồ Gươm.