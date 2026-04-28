Cảnh sát giao thông ra quân xử lý nghiêm hành vi này, đã xử lý 235 trường hợp

Trang Anh |

Lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý 235 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền gần 200 triệu đồng.

Công an tỉnh Ninh Bình tối 28/4 cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 mới đây đã tập trung xử lý nghiêm tình trạng xe ba bánh, bốn bánh, xe tự chế, tự lắp ráp lưu thông trên đường.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo đơn vị, thời gian qua, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thiết bị kỹ thuật đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm xe ba bánh, bốn bánh tự chế, tự lắp ráp trên tuyến, địa bàn phụ trách.

Trong đó, đã tập trung phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, chủ cơ sở cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tự chế xe ba bánh, bốn bánh, tự chế các loại xe trái quy định của pháp luật.

Nhiều trường hợp bị xử lý - Ảnh: Công an Ninh Bình

Đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh các cấp để các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng phương tiện tự chế, tự lắp ráp có ý thức tự giác chấp hành việc tháo dỡ và cam kết không sử dụng, lưu hành loại phương tiện này...Cùng với đó, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Riêng trong tháng 4, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý 235 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền gần 200 triệu đồng.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã tịch thu 11 phương tiện tự chế, buộc nhiều chủ phương tiện tháo bỏ phần cải tạo trái phép, khôi phục hiện trạng ban đầu, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, bên cạnh công tác kiểm tra, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không tự chế, lắp ráp các loại xe ba bánh, bốn bánh trái phép.

