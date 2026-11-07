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Cảnh sát giải cứu 4 nữ sinh Sơn La có dấu hiệu bị khống chế, giam giữ tại Hà Nội

Viên Minh
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Công an Sơn La phối hợp với Công an Hà Nội giải cứu 4 nữ sinh nghi bị dụ dỗ, đưa khỏi địa phương và có dấu hiệu bị khống chế, giam giữ.

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội giải cứu an toàn 4 nữ sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Co Mạ nghi bị dụ dỗ, đưa khỏi địa phương và có dấu hiệu bị khống chế, giam giữ tại xã Phúc Lộc, TP Hà Nội.

Trước đó, khoảng 9h ngày 6/11, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận thông tin về việc 4 học sinh của Trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Co Mạ nghi bị kẻ xấu dụ dỗ, lừa đưa ra khỏi địa phương. Đặc biệt, các em được xác định có dấu hiệu bị khống chế, giam giữ tại khu vực xã Phúc Lộc, TP Hà Nội.

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến sự an toàn của các học sinh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La khẩn trương chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai xác minh, truy tìm.

Lực lượng Công an tỉnh Sơn La đồng thời phối hợp với Công an xã Co Mạ và Công an xã Phúc Lộc để tổ chức tìm kiếm, làm rõ thông tin về nơi các em đang có mặt.

Cảnh sát Hà Nội giải cứu nữ sinh Sơn La bị khống chế tại xã Phúc Lộc - Ảnh 1.

Bốn nữ sinh được giải cứu. (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La)

Sau hơn 5 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tìm thấy cả 4 nữ sinh. Các em được đưa trở về với gia đình an toàn.

Hiện cơ quan Công an tiếp tục xác minh những nội dung liên quan để làm rõ vụ việc, trong đó có các tình tiết về việc các học sinh bị dụ dỗ, đưa khỏi địa phương và dấu hiệu bị khống chế, giam giữ.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, quản lý việc sử dụng mạng xã hội của con em, đặc biệt là các nền tảng phổ biến như TikTok, Facebook, Zalo.

Phụ huynh cần thường xuyên trò chuyện, chia sẻ với con về những nguy cơ có thể gặp phải trên không gian mạng. Trong đó, cần cảnh giác trước các lời mời tuyển dụng với nội dung hấp dẫn như công việc đơn giản, không yêu cầu bằng cấp nhưng có thu nhập cao.

Cảnh sát Hà Nội giải cứu nữ sinh Sơn La bị khống chế tại xã Phúc Lộc - Ảnh 2.

Bức thư cảm ơn của gia đình các em học sinh. (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La)

Công an tỉnh Sơn La cũng lưu ý học sinh không tin tưởng, làm theo lời rủ rê hoặc tự ý đi cùng người lạ, kể cả những người quen biết qua mạng xã hội, khi chưa được cha mẹ đồng ý.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc con em đột ngột mất liên lạc, gia đình cần nhanh chóng đến cơ quan Công an gần nhất trình báo để được hỗ trợ xác minh, tìm kiếm kịp thời, hạn chế những hậu quả đáng tiếc.

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Sơn La

công an tỉnh Sơn La

Nữ Sinh

giải cứu

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