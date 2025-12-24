Sáng 24/12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin chi tiết về chiến công xuất sắc trong việc triệt phá đường dây tội phạm ma túy có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh và xuyên quốc gia. Qua chuyên án trên, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ 19 đối tượng, thu giữ hơn 9,2kg ma túy, hơn 11.000 viên hồng phiến cùng 2 khẩu súng và gần 220 triệu đồng.

Tại buổi họp báo, đại tá Võ Duy Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là chuyên án trọng điểm nằm trong kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Qua đấu tranh, cơ quan điều tra làm rõ "vòi bạch tuộc" của đường dây này vươn từ Campuchia về Việt Nam, thẩm lậu qua khu vực biên giới rồi tỏa đi tiêu thụ tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác.

Đại tá Võ Duy Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin về chuyên án ma tuý xuyên quốc gia.

Theo điều tra, cầm đầu đường dây là Lâm Anh Vỹ và Nguyễn Thanh Bảo (trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng). Để vận hành "công ty chết chóc" này, các đối tượng sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng liên lạc mã hóa. Mọi nội dung giao dịch đều được cài đặt chế độ tự hủy ngay sau khi đọc nhằm xóa sạch dấu vết cơ học, gây khó khăn cực lớn cho công tác trinh sát.

Đáng chú ý, phương thức cất giấu "hàng" của nhóm đối tượng này cực kỳ tinh quái. Thay vì để tại kho bãi hay nhà riêng, chúng đem ma túy chôn sâu dưới lòng đất tại nhiều địa điểm khác nhau.

Tang vật ma túy bị công an thu giữ.

Một khẩu súng liên quan vụ án bị công an thu giữ.

Để bóc gỡ hoàn toàn đường dây, Ban chuyên án đã phải huy động chó nghiệp vụ phối hợp cùng máy móc cơ giới, lật từng tấc đất trên diện tích khoảng 2.000m² mới tìm thấy nơi ẩn giấu tang vật.

Công an tỉnh Đắk Lắk xác định đây là vụ mua bán, vận chuyển ma túy có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, với số lượng đối tượng tham gia đông, địa bàn hoạt động rộng và có yếu tố xuyên quốc gia. Hiện Ban Chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.