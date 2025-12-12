Nguồn tin của Yonhap cho hay sở cảnh sát Seodaemun (Seoul) đã thực hiện lệnh khám xét trụ sở và ô tô của công ty P Nation - đơn vị quản lý Psy - vào ngày 4/12, thu giữ nhiều tài liệu nhằm làm rõ khả năng vi phạm Luật dịch vụ y tế của nam ca sĩ.

P Nation cho biết đã chủ động phối hợp theo yêu cầu của cơ quan chức năng và tiếp tục thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý trong thời gian tới.

Cơ quan chức năng đã thu giữ điện thoại di động của nam ca sĩ và đang tiến hành giám định dữ liệu để tìm bằng chứng liên quan đến việc kê đơn từ xa và việc bên thứ ba nhận thuốc thay. Dựa trên những tài liệu thu thập được, cảnh sát đang xem xét triệu tập Psy để lấy lời khai.

Cảnh sát đột kích công ty của Psy.

Từ năm 2022 đến gần đây, Psy bị nghi nhận đơn thuốc Xanax và Stilnox - các loại thuốc hướng thần dùng điều trị mất ngủ, rối loạn lo âu và trầm cảm - từ một bệnh viện đại học ở Seoul mà không khám trực tiếp, đồng thời để quản lý hoặc bên thứ ba tới nhận thay. Đây đều là thuốc có khả năng gây lệ thuộc, nghiện, nên theo quy định phải được thăm khám trực tiếp trước khi kê đơn.

Cảnh sát trước đó đã khởi tố hình sự vị giáo sư tại bệnh viện đại học bị nghi phạm trong vụ việc. Người được cho là bác sĩ kê đơn cho Psy.

Phía Psy khẳng định anh được chẩn đoán mắc chứng mất ngủ mãn tính và sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đồng thời phủ nhận việc kê đơn thay hay để người khác nhận thuốc thay trái quy định.

Psy sinh năm 1977, trở thành hiện tượng thế giới với ca khúc Gangnam Style ra mắt năm 2012. Bản hit này nhanh chóng tạo nên cơn sốt văn hóa đại chúng toàn cầu, đưa tên tuổi Psy nổi tiếng quốc tế. Với điệu nhảy "cưỡi ngựa" đặc trưng, MV Gangnam Style đã trở thành video đầu tiên trong lịch sử YouTube đạt mốc một tỷ lượt xem và giữ vị trí video được xem nhiều nhất thế giới trong gần 5 năm.

Dù sau đó các sản phẩm như Gentleman hay That That vẫn được đón nhận, Psy vẫn không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của Gangnam Style .