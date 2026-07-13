Cảnh sát điều tra vụ cầu thủ 25 tuổi qua đời sau khi trở về từ World Cup

Cảnh sát Nam Phi đã vào cuộc.

Tin buồn ập đến thế giới bóng đá vào ngày 11/7 vừa qua khi tuyển thủ Nam Phi Jayden Adams đột ngột qua đời ở tuổi 25. Trước đó, tiền vệ sinh năm 2001 vừa cùng đội tuyển Nam Phi tham dự World Cup 2026. Anh ra sân 3 trận vòng bảng và ngồi dự bị khi Nam Phi để thua trước Canada tại vòng 1/16.

Jayden Adams thi đấu tại World Cup 2026

Truyền thông Nam Phi đưa tin, cảnh sát địa phương đã vào cuộc điều tra nguyên nhân khiến Jayden Adams đột ngột qua đời. Tính đến thời điểm này, cảnh sát mới tiết lộ thi thể Jayden Adams được tìm thấy ở Cape Town (Nam Phi). Ngoài ra, chưa có thêm thông tin nào.

Gia đình của Jayden Adams hiện cũng đang chờ đợi kết quả điều tra trước khi tiến hành tổ chức tang lễ cho người đã khuất.

Jayden Adams là tiền vệ tài năng của bóng đá Nam Phi. Anh đã ra sân cho ĐTQG Nam Phi 9 trận và ghi được 2 bàn thắng. Mùa giải 2025/26 vừa qua, Jayden Adams vô địch Cúp C1 châu Phi trong màu áo CLB Mamelodi Sundowns.

Tại các trận đấu vòng tứ kết World Cup 2026 Anh vs Na Uy và Argentina vs Thụy Sĩ, cầu thủ 2 đội cũng như người hâm mộ đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Jayden Adams.