Cảnh sát điều tra lại những gì trong vụ nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long bị cán tử vong?

Tối 7/5, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" để điều tra, giải quyết vụ án làm cháu Nguyễn Ngọc Bảo Tr. (14 tuổi, trú huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong.

Bộ Công an cho hay, sau khi cơ quan tố tụng tỉnh Vĩnh Long hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án của Công an huyện Trà Ôn, Công an tỉnh Vĩnh Long đã phân công Phó thủ trưởng và điều tra viên của đơn vị giải quyết vụ án.

Hiện trường (dựng lại) vụ tai nạn khiến cháu Tr. tử vong (Ảnh: Hồ sơ vụ án/TTXVN).

Cơ quan điều tra tạm giữ, kiểm tra lại nhiều vật chứng liên quan

Theo đó, trong quá trình thụ lý, Cơ quan điều tra đã chủ động, kịp thời kiểm tra xác minh, ghi lời khai mẹ cháu Tr., người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan làm rõ những tình tiết liên quan vụ tai nạn, quá trình giải quyết khiếu nại.

Cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ và kiểm tra dấu vết đối với 2 xe đạp điện, xe ô tô tải BKS 84C-102.77, đồng thời kiểm tra dấu vết trên các phương tiện tạm giữ;

Tạm giữ quần áo của nạn nhân phục vụ giám định; trưng cầu giám định xác định điểm va chạm giữa nạn nhân và xe ô tô tải, trưng cầu giám định truy nguyên đồng nhất sợi Catton thu được tại hiện trường với 2 áo của nạn nhân...

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, kết luận giám định cơ học của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an, ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" quy định tại Khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 để điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an giao Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Cơ quan CSĐT Công tỉnh Vĩnh Long đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm người vi phạm theo quy định của phát luật, đảm bảo khách quan, toàn diện và triệt để. Đồng thời, yêu cầu Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức để xảy vi phạm trong quá trình giải quyết vụ việc, có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và ngành Công an.

"Khả năng tỉnh táo hoàn toàn của tài xế sẽ khó"

Liên quan tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Văn Bảo Trung (32 tuổi), là lái xe ô tô gây tai nạn làm cháu Tr. tử vong, và là người ngày 28/4 bị Nguyễn Vĩnh Phúc (bố cháu Tr.) dùng súng bắn, cũng theo thông tin từ Bộ Công an, sau khi được các Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phẩu thuật mổ sọ, bệnh nhân Trung đang được điều trị tại Khoa Gây mê, Hồi sức tình trạng sức khỏe hiện tại có phản xạ chậm, nằm tại chỗ chưa đi lại và cử động được.

Ông Phúc vào nhà nổ súng bắn vào đầu anh Trung (Ảnh cắt từ clip).

Đến sáng nay 8/5, tờ Dân trí cập nhật thông tin từ phía bệnh viện cho biết, tri giác của bệnh nhân Trung chỉ mới mở mắt, chưa tiếp xúc được, còn lơ mơ. Trước đó bệnh nhân đã mở khí quản, hiện tại thở oxy mũi. Ăn uống còn phải bơm qua xông dạ dày. Tình hình sức khỏe, dấu hiệu sinh tồn đã ổn định hết nhưng tri giác chưa hồi phục.

Hiện tại người nhà chăm sóc bệnh nhân Trung, công an cũng có vào kiểm tra nhưng không bố trí lực lượng.

Với tình hình sức khỏe hiện tại, bác sĩ nhận định khả năng tỉnh táo hoàn toàn của bệnh nhân Trung sẽ khó vì não đã tổn thương nhiều, cần theo dõi thời gian dài.