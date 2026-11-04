Cảnh sát đang vây ráp núi Hòn Dữ, truy bắt phạm nhân còn lại Hồ Văn Tình

Mặc dù khu vực mà Hồ Văn Tình kịp chạy thoát thời điểm bắt được Lữ Văn Toàn sáng 3/11 là rừng núi thôn Cây Cày (xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), nhưng hiện nơi lực lượng truy bắt đang tập trung vây ráp truy lùng phạm nhân Tình lại là núi Hòn Dữ-khu vực có địa hình cực kỳ hiểm trở.

Chiều tối 4/11, theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong , khu vực chân núi Hòn Dữ thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh có dân cư khá thưa thớt. Người dân sinh sống tại đây chủ yếu làm nghề trồng keo và một số loại cây ăn trái.

Hình ảnh khu vực giáp ranh chân núi Hòn Dữ tối 4/11.

Ông Hùng, một người dân sống gần khu vực núi Hòn Dữ, cho biết từ tối 3/11, rất đông lực lượng cảnh sát tiến vào khu vực này để truy bắt phạm nhân đang trốn trại. Trong quá trình làm nhiệm vụ, một số cán bộ, chiến sĩ đã ghé nhà ông nghỉ ngơi, ăn uống.

Theo ông Hùng, nơi này khá vắng vẻ nên người dân không khỏi lo lắng khi có tin phạm nhân trốn trại đang lẩn trốn quanh đây. Những ngày này, vào ban đêm, gia đình ông phải cẩn thận khóa cổng, đồng thời thả chó quanh nhà để cảnh giác đề phòng có người lạ từ núi xuống.

Một chiến sĩ an ninh trật tự cơ sở đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát gần khu vực cho phóng viên xác nhận, từ ngày 3/11 đến nay, lực lượng công an tập trung truy bắt Hồ Văn Tình tại khu vực núi Hòn Dữ, với sự hỗ trợ của một số người dân địa phương.

Theo chiến sĩ này, địa hình khu vực núi này càng vào sâu càng hiểm trở, trong khi thời tiết có mưa khiến việc di chuyển, tìm kiếm và truy bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn, vất vả.

Khu vực chân núi Hòn Dữ phía xã Bắc Khánh Vĩnh vào ban ngày yên tĩnh lạ thường.

Lực lượng cảnh sát được tăng cường tham gia truy bắt phạm nhân gần núi Hòn Dữ từ chiều 3/11.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang khẩn trương triển khai lực lượng truy lùng phạm nhân Hồ Văn Tình tại khu vực núi Hòn Dữ ở xã Bắc Khánh Vĩnh. Các chốt chặn lối ra vào khu vực núi Hòn Dữ được duy trì cả ngày lẫn đêm.

Như Báo Tiền Phong đã đưa tin, Hồ Văn Tình (SN 2002) đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy. Tình là một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2- Bộ Công an, tại Khánh Hòa, từ chiều 21/10. Lần lượt 3 phạm nhân đã bị bắt giữ sau đó là Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy và Lữ Văn Toàn. Duy nhất đến nay Hồ Văn Tình vẫn lẩn trốn chưa ra trình diện.

Trước đó, vào khoảng hơn 0 giờ ngày 3/11, phạm nhân thứ 3 trong vụ trốn trại bị lực lượng chức năng bắt giữ là Lữ Văn Toàn. Địa điểm Toàn bắt là khu vực núi Cây Cày, xã Bắc Khánh Vĩnh.

Đáng nói, theo thông tin từ người dân địa phương, lúc Toàn bị bắt thì Tình đã kịp chạy trốn ngược trở lại lên khu vực rừng núi Cây Cày. Cụ thể, thời điểm đó, Lữ Văn Toàn và Hồ Văn Tình đi cùng nhau vào một nhà dân để xin ăn. Trong khi Toàn vào nhà, Tình đứng bên ngoài cảnh giới. Khi bị người dân phát hiện, Tình lập tức bỏ chạy vào rừng, còn Toàn bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó.