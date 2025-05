Cảnh sát đang ráo riết truy lùng đối tượng Võ Thế Hùng

Chiều 21/5, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vào khoảng 10h30' cùng ngày, do mâu thuẫn cá nhân nên Võ Thế Hùng (43 tuổi, trú tại xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh) đã dùng dao đâm vào vùng ngực ông Nguyễn T.T. (63 tuổi) ở cùng thôn. Hậu quả, ông T. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Thời điểm bỏ trốn khỏi địa phương, đối tượng cởi trần, mặc quần đùi màu đen, đi bộ về hướng khu vực rừng Mũi Rú thuộc thôn Tân Trại, xã Vĩnh Giang.

Đối tượng Võ Thế Hùng (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Nhiều lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đang tổ chức truy tìm nghi phạm Võ Thế Hùng (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Cơ quan công an đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm. Khi phát hiện thông tin liên quan đến đối tượng Võ Thế Hùng, kịp thời liên hệ với cơ quan Công an, trực tiếp Trung tá Hồ Sỹ Đông, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, SĐT: 0905.222.036; Thượng tá Trần Hữu Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, SĐT: 0905.246.707 hoặc cơ quan Công an gần nhất.