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Cảnh sát dầm mưa suốt đêm truy bắt phạm nhân cuối cùng trong vụ trốn Trại giam A2

Phùng Quang
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Giữa đêm tối và mưa lớn, lực lượng chức năng tiếp tục vây ráp truy tìm Hồ Văn Tình, phạm nhân đang trốn khỏi Trại giam A2. Trên hệ thống loa phát thanh, UBND xã Bắc Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) liên tục phát thông báo, cảnh báo đối tượng có khả năng đang lẩn trốn trong khu dân cư hoặc khu vực rừng keo giáp ranh với thôn Suối Thơm.

Cảnh sát khánh hòa truy bắt Hồ Văn Tình trong vụ trốn Trại giam A2 đầy kịch tính - Ảnh 1.

Phạm nhân Hồ Văn Tình vẫn đang lẩn trốn sau khi trốn khỏi Trại giam A2 từ chiều 21/10.

Tối 3/11, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục triển khai lực lượng truy bắt Hồ Văn Tình, phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2. Hồ Văn Tình hiện được xác định lẩn trốn khu vực rừng núi xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Cảnh sát khánh hòa truy bắt Hồ Văn Tình trong vụ trốn Trại giam A2 đầy kịch tính - Ảnh 2.

Khu vực rừng núi xã Bắc Khánh Vĩnh về đêm.

Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án 20 năm tù về các tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" và "Giết người".

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, tại khu vực xã Bắc Khánh Vĩnh, trời đang có mưa lớn. Tại các chốt kiểm soát, lực lượng công an và an ninh trật tự cơ sở vẫn túc trực, kiểm soát chặt chẽ. Trong khi đó, nhiều tổ công tác tiếp tục di chuyển triển khai lực lượng, tổ chức truy tìm Hồ Văn Tình tại khu vực rừng núi.

Thời tiết bất lợi, mưa lớn khiến địa hình rừng núi trơn trượt, gây thêm nhiều khó khăn cho công tác truy bắt đối tượng của các cán bộ, chiến sĩ.

Cảnh sát khánh hòa truy bắt Hồ Văn Tình trong vụ trốn Trại giam A2 đầy kịch tính - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng trực chốt giữa thời tiết mưa lớn.

Trên hệ thống loa phát thanh, UBND xã Bắc Khánh Vĩnh liên tục phát thông báo, cảnh báo Hồ Văn Tình có khả năng đang lẩn trốn trong khu dân cư hoặc khu vực rừng keo giáp ranh với thôn Suối Thơm.

UBND xã Bắc Khánh Vĩnh cho biết, Hồ Văn Tình là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, đồng thời đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cá nhân. Khi phát hiện người lạ có biểu hiện nghi vấn xuất hiện quanh nhà ở, khu vực rừng, rẫy, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Công an xã Bắc Khánh Vĩnh.

Chính quyền địa phương cũng kêu gọi Hồ Văn Tình sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng hơn 0 giờ ngày 3/11, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lữ Văn Toàn tại khu vực rừng núi Cây Cày, xã Bắc Khánh Vĩnh. Khi bị phát hiện, Hồ Văn Tình đã bỏ chạy vào rừng và tiếp tục lẩn trốn.

Cảnh sát khánh hòa truy bắt Hồ Văn Tình trong vụ trốn Trại giam A2 đầy kịch tính - Ảnh 4.

Đối tượng Lữ Văn Toàn đã bị bắt.

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bỏ trốn.

Sau khi xảy ra vụ việc, Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Đến sáng 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên một xe khách lưu thông qua quốc lộ 27C.

Tiếp đó, tối 28/10, lực lượng chức năng bắt giữ Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tỉnh Gia Lai) khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm.

Sau khi Lữ Văn Toàn bị bắt giữ vào rạng sáng 3/11, Hồ Văn Tình trở thành phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2 vẫn chưa bị bắt giữ.

Tags

trại giam A2

Khánh Hòa

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