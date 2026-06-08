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Cảnh sát cảnh báo nóng đến tất cả những người xem phim miễn phí trên web lậu

Nhã Mi
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Cơ quan Cảnh sát châu Âu Europol vừa đưa ra cảnh báo về rủi ro từ các dịch vụ phát trực tuyến lậu.

Cảnh sát châu Âu cảnh báo về rủi ro khi xem phim miễn phí trên web lậu năm 2026 - Ảnh 1.

Theo cơ quan này, việc truy cập các nền tảng, các trang web xem lậu thể thao, phim ảnh hoặc truyền hình, không chỉ gây thiệt hại về bản quyền, mà còn có thể khiến người dùng đối mặt với nguy cơ nhiễm mã độc, phần mềm gián điệp và đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Cảnh báo này được đưa ra sau chiến dịch quốc tế mang tên KRATOS 2, do Bulgaria điều phối, với sự hỗ trợ của Europol.

Chiến dịch kéo dài 7 tháng, từ tháng 9 năm 2025 đến tháng 4 năm nay, với sự tham gia của lực lượng chức năng nhiều nước châu Âu, cùng Anh và Mỹ.

Theo Europol, chiến dịch đã bắt giữ 29 người và triệt phá 9 nhóm tội phạm có tổ chức đứng sau các nền tảng phát lậu. Hơn 27.000 đường dẫn phát lậu đã bị gỡ bỏ, trong khi nhiều tên miền, địa chỉ IP và nghi phạm liên quan tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra.

Europol cho biết, các mạng lưới phát lậu hiện vận hành trên hạ tầng kỹ thuật phức tạp, tách biệt trang web phục vụ người dùng với các máy chủ chứa nội dung vi phạm, đồng thời đặt hệ thống ở nhiều quốc gia nhằm tránh bị phát hiện.

Phía sau những dịch vụ có vẻ là "xem rẻ" hoặc "xem miễn phí" có thể là các mạng lưới tội phạm kiếm lợi lớn từ nội dung vi phạm bản quyền.

Phát trực tuyến lậu không còn chỉ là vấn đề vi phạm bản quyền, mà đang trở thành một nguy cơ an ninh mạng đối với người dùng. Đây cũng là cảnh báo đáng chú ý đối với Việt Nam trong việc bảo vệ bản quyền nội dung số, an toàn dữ liệu cá nhân và xử lý các nền tảng vi phạm hoạt động xuyên biên giới.

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Tags

Trung Quốc

europol

web lậu

cảnh sá

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