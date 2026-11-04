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Cảnh sát biển Việt Nam sẽ có thêm 6 tàu tuần tra xa bờ

Nguyễn Minh
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Cảnh sát biển Việt Nam vừa ký hợp đồng đóng mới 6 tàu tuần tra xa bờ TT-1000 với Công ty TNHH đóng tàu Tsuneishi (Nhật Bản). Dự án sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản, phục vụ hiện đại hóa lực lượng tàu thuyền và tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển.

Việc đầu tư các tàu tuần tra xa bờ hướng tới tăng cường khả năng hoạt động trên biển, thực thi pháp luật, duy trì an ninh, trật tự và an toàn trên những vùng biển mà lực lượng Cảnh sát biển được phân công quản lý.

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Hợp đồng được ký tại Hà Nội, thuộc Dự án tăng cường năng lực bảo đảm an ninh, an toàn trên biển Việt Nam. (Ảnh: canhsatbien.vn)

Theo Trung tướng Lê Đình Cường - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, việc đóng mới 6 tàu TT-1000 là bước tiến trong hiện đại hóa lực lượng tàu thuyền, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp liên quan phối hợp thực hiện hợp đồng, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; chủ động xử lý những vướng mắc phát sinh, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của từng bên và tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Theo website chính thức của Tsuneishi Shipbuilding, doanh nghiệp có lịch sử hoạt động từ tháng 7/1917, chuyên đóng mới và sửa chữa tàu. Trụ sở và nhà máy chính của hãng đặt tại thành phố Fukuyama, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản.

Trước đó, ngày 23/9/2026, Cảnh sát biển Việt Nam đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu MS-05 thuộc dự án đóng mới tàu tuần tra cao tốc TT-1500 với Công ty TNHH Larsen & Toubro (Ấn Độ). Dự án này sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Ấn Độ.

Tags

Cảnh sát biển Việt Nam

tàu tuần tra

hiện đại hóa

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